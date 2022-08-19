Що буде з доларом найближчими тижнями: експерт назвала ймовірний курс — Finance.ua
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Що буде з доларом найближчими тижнями: експерт назвала ймовірний курс

Валюта
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Що буде з доларом найближчими тижнями: експерт назвала ймовірний курс
Що буде з доларом найближчими тижнями: експерт назвала ймовірний курс
Продавці долару намагаються наблизити курс до позначки в 41 гривню, зараз він утримується на рівні 40,30-40,60 гривень.
Про це розповіла 24 каналу директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Анна Золотько.
Вона прогнозує, що в найближчі тижні курс коливатиметься в межах 39-41 гривень за долар.
«Одним із стабілізуючих факторів стала активізація банків за пропозицією купівлі іноземної валюти за безготівкову гривню за „депозитною“ схемою, що нещодавно відкрилася Національним банком. Цей канал купівлі валюти є досить хорошою альтернативою для невеликих сум за рахунок істотно меншого курсу покупки», — говорить експерт.
За словами Золотько, на безготівковому ринку баланс валютних інтервенцій НБУ залишається негативним. Протягом другого тижня серпня чистий продаж регулятором валюти на міжбанку склав $428 мільйонів.
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«Це на $50 мільйонів менше, ніж за тиждень до того, і значно менше показників червня-липня, проте дефіцит іноземної валюти в безготівковому сегменті залишається стійким. І поки я не бачу потенціалу для зміни цього тренда», — зазначила директор.
За матеріалами:
Finance.ua
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