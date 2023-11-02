Що буде з цінами в Україні: у Мінекономіки назвали головний фактор інфляції — Finance.ua

Що буде з цінами в Україні: у Мінекономіки назвали головний фактор інфляції Сьогодні 20:01 — Аграрний ринок

В Україні сформувалися чинники впливу на інфляцію під час війни. Зараз до них додається фактор мирного часу — сезонність.

Про це повідомляється в Огляді інфляції Мінекономіки

Як зазначається в огляді, у вересні, після двомісячної дефляції, споживчі ціни очікувано повернулися до зростання — на 0,5% за даними Держстату (-1,4% у серпні та -0,6% у липні).

«Загалом зростання цін залишалося в тренді, що відповідає показникам інфляційної динаміки та таргетів мирного часу — з початку року споживча інфляція становить 3%, а річні темпи й далі сповільнювалися — до 7,1% (з 8,6% у попередньому місяці)», — йдеться в документі.

За даними міністерства, незначне вересневе зростання цін було сформоване сезонним чинником (переважно через подорожчання послуг освіти, а також одягу і взуття). Натомість на продовольчому ринку спостерігалася дефляція (надходження нового врожаю охолоджувало ринок), яка частково компенсувала інфляційну складову в певних сегментах послуг та непродовольчого ринку

Прогноз з інфляції

Як зазначають в Мінекономіки, збереження реалій війни вже сформувало специфічні умови функціонування споживчого ринку.

«Стриманий попит воєнного часу мотиваційної та міграційної природи за практичної сталості курсових та монетарних умов зумовив можливість прояву „мирного“ чинника — сезонності, яка, відповідно до календарного періоду, і визначила різноспрямований рух цін у різних сегментах споживчого ринку», — йдеться в огляді.

Наразі комплекс чинників впливу створює поле стабільності внутрішніх споживчих цін та є підґрунтям для формування тренду, спрямованого на загальне сповільнення річних темпів інфляції, вважають у міністерстві.

«Надалі динаміка споживчих цін залежатиме передусім від можливості значних змін, у т.ч. форс-мажорної природи, у тих умовах функціонування економіки, що склалися. У разі їх відсутності, або ж за вельми незначного їх рівня, зважаючи, що прояв сезонності не порушений, високо ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років», — йдеться в огляді.

«Жити на Відсотки» повертається: поговоримо про нерухомість та фондовий ринок. На конференції ми розкриємо всі секрети успішного інвестування та наведемо конкретні приклади того, як інші люди вже заробили на своїх інвестиціях. Без «зарозумілих» професійних термінів, простими словами та на практичних прикладах наші експерти покажуть, як використати можливості початківцям, не переплачуючи за «досвід»!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.