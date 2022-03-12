Що буде з цінами на квартири у Києві після війни — Finance.ua

Що буде з цінами на квартири у Києві після війни

Вчора 13:02 — Особисті фінанси

Ситуація з купівлею житла залежатиме від тривалості військових дій та наявності цивільної інфраструктури. Проте аналітики прогнозують, що нерухомість у Києві подешевшає після війни.

Про це розповів аналітик Сергій Костецький, повідомляє «Новини.Live».

«Ситуація з ринком нерухомості зараз така, як із курсом гривні. На мою думку, нерухомість однозначно подешевшає. Адже якщо раніше Київ як столиця України був привабливим для закордонних покупців, то тепер навряд чи хтось захоче купувати житло тут. Великі проблеми будуть із новобудовами, де часто купували квартири іноземці», — розповів експерт.

За його словами, якщо все закінчиться протягом найближчих 10 днів, ситуація на ринку істотно не зміниться, а попит на житло збільшиться. Але якщо ситуація затягнеться надовго, нехай навіть не в Києві, а в населених пунктах, які його оточують, то обвал цін може бути суттєвим.

Варто зазначити, що зараз ринок продажів нерухомості однозначно завмер, а також не працюють фахівці у цій сфері.

Інша думка. Британське видання PERE, яке спеціалізується на аналітиці у сфері нерухомості, пише, що вторгнення росії в Україну матиме багато наслідків для приватної індустрії нерухомості.

Очікується, що спричинені війною збої чинитимуть додатковий тиск на вартість будівництва. Крім того, в результаті інфляційний період буде тривалішим. При цьому попит на житло буде значним.

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