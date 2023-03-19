Що буде з авторинком: дешеві авто зникнуть, решта подорожчає — Finance.ua

Що буде з авторинком: дешеві авто зникнуть, решта подорожчає Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

Показову інфографіку нещодавно опублікував французький L’argus: ціни на нові автомобілі виросли настільки, що всього за чотири роки кількість моделей, які можна купити за 15.000 євро, скоротилася майже в шість разів! 2017-го таких було 42, 2023-го — лише 7. Раніше за цю суму можна було взяти компактний автомобіль, навіть кросовер Dacia Duster, а тепер він коштує від 16.999 євро.

Або ще один приклад: найдоступніший електрокар Dacia Spring при виході на ринок навесні 2021 року пропонувався за ціною від 16.990 євро, але зараз початковий цінник на цю модель у Франції — від 20.800 євро.

У дослідженні наголошується, що основними причинами ситуації, що складається, став дефіцит напівпровідників, а також події в Україні, що негативно вплинули як на логістичні ланцюжки, так і на вартість енергоносіїв. Але є ще одна складова: деякі виробники просто перестали пропонувати недорогі варіанти моделей, тобто малокомплектні і зі слабкими двигунами. Натомість промисловість зосереджується на прибуткових версіях і моделях з вищою маржинальністю.

Як приклад наводиться Volkswagen Golf: у 2021 році за початкову 90-сильну версію на німецькому ринку треба було віддати 20.700 євро, але восени 2022-го ви не знайшли б Golf дешевше 29.560 євро. Так, ця версія сама по собі дорожча, оскільки оснащена 130-сильним двигуном. Але навіть якщо такий вам не потрібен, доступніших варіантів просто немає, а заплатити доведеться майже в півтора рази більше.

Але навіть якщо порівнювати одні й самі варіанти виконання, доводиться констатувати, що ціни зростають. ADAC наводить приклади, як змінилася вартість автомобілів, порівнюючи ціни на ті самі модифікації в 2021 і 2022 роках.

Наприклад, той же Golf із двигуном 1.5 TSI подорожчав на 10,3%, Dacia Sandero Stepway — на 19,9%, а Skoda Octavia 1.0 TSI — на 10,9%. Аналогічну ситуацію можна спостерігати і у вищому ціновому сегменті. Загалом за рік базова ціна на електричний Ford Mustang Mach-E зросла приблизно на 10.000 євро: з 46.900 євро до 56.500 євро — це понад 20%!

Автовиробники попереджають: запровадження норм Євро-7 переживуть далеко не всі моделі. Навіть не чекаючи цього стандарту, компанії відмовляються від дизельних двигунів, але говорять про те, що і бензинові мотори стануть дорожчими, адже їх доведеться оснащувати додатковими пристроями, наприклад, фільтром сажі. Або запроваджувати гібридні силові установки.

Часткова електрифікація дозволяє підняти екологічність авто, але збільшується їхня вартість. І якщо у випадку з дорогими моделями це не так критично, то в малих класах та масовому сегменті подібне збільшення собівартості відразу позначиться на кінцевих цінах.

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