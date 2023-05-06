Ще одна курортна країна планує скасувати візові збори для іноземців — Finance.ua

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Ще одна курортна країна планує скасувати візові збори для іноземців

Світ
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Ще одна курортна країна планує скасувати візові збори для іноземців
Ще одна курортна країна планує скасувати візові збори для іноземців
Шрі-Ланка незабаром повернеться до політики «безплатної візи після прибуття», щоб залучити більше туристів відвідати країну. Щоправда, коли це станеться, наразі не відомо.
Про це повідомляє Sunday Observer.
За словами державного міністра туризму Діани Гамадж, багато країн, зокрема Сінгапур і Мальдіви, успішно впроваджують це. Тому і Шрі-Ланка планує прийняти таке ж рішення.
«Одним із ключових секретів успіху туризму, безсумнівно, є безплатна віза після прибуття, і настав час Шрі-Ланці також взяти до уваги й запровадити це», — сказала вона.
У такий спосіб вони сподіваються залучити в країну більше іноземців, як це роблять, наприклад, у Сінгапурі: у країну приїжджає багато туристів, які до того ж привозять багато грошей. Вона сказала, що схема «Безкоштовна віза після прибуття» також сприятиме інвестиціям у країну.
Міністерка пояснила, що економічні вигоди будуть набагато більшими, ніж поточні доходи, отримані від збору за візу в країну. Вважає, що краще забути про візовий збір у розмірі 50 доларів з одного пасажира та зацікавитися туристами, які витрачають близько 1 000 доларів на день в цій країні.
Крім того, можливо, найближчим часом на Шрі-Ланці запрацює програма «золотих віз» — видаватимуть їх іноземцям за інвестиції у розмірі 250 000+ доларів. Проєкт наразі у розробці.

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За матеріалами:
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