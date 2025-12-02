0 800 307 555
Ще одна країна затвердила новий пакет військової допомоги Україні

Італія офіційно затвердила 12-й пакет військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний вісник Італії.
На підставі указу, підписаного Міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та погодженого з главами МЗС та Мінекономіки, уряд України отримає чергову партію військових матеріалів, техніки та обладнання.
З міркувань безпеки, повний перелік переданого майна (складений Генеральним штабом Італії) має гриф «секретно» і публічно не розкривається.
Указ визначає, що техніка й матеріали передаються безоплатно та будуть списані з обліку.
Водночас зазначено, що опис озброєння робитиметься виключно для обліку, а строки передачі мають бути максимально стислими.
За матеріалами:
Finance.ua
