Shell відкликає персонал із російських проєктів — Bloomberg

Вчора 15:42 — Енергетика

Shell відкликає персонал із російських проєктів — Bloomberg

Британський енергетичний гігант Shell почав відкликати персонал зі своїх спільних підприємств із російським ПАТ «Газпром» у рамках плану виходу з росії у відповідь на війну в Україні.

Про це пише ЕП із посиланням на джерела Bloomberg

За словами співрозмовників агентства, десятки співробітників Shell, які тимчасово працювали на проєкті експорту скрапленого природного газу «Сахалін-2» у росії, були вивезені на вихідні, щоб повернутися до інших офісів.

У заяві компанії, за даними Bloomberg, йдеться, що Shell поетапно виводить своїх співробітників із СП із «Газпромом» і «Газпром нєфть».

«Наша ключова увага в цьому процесі приділяється безпеці наших співробітників та операцій, а також дотриманню законів, що застосовуються», — підкреслив представник компанії.

Зазначимо, що раніше нафтовий гігант Shell заявляв, що повністю зупиняє купівлю нафти з росії на спотовому ринку, а також працює над тим, щоб повністю виключити російську нафту з постачань.

Крім того, компанія поетапно вилучатиме російські нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ. Тобто фактично згорне мережу АЗС у країні.

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