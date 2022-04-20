Shell відкликає персонал із російських проєктів — Bloomberg — Finance.ua
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Shell відкликає персонал із російських проєктів — Bloomberg

Вчора 15:42Енергетика
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Shell відкликає персонал із російських проєктів — BloombergShell відкликає персонал із російських проєктів — Bloomberg
Британський енергетичний гігант Shell почав відкликати персонал зі своїх спільних підприємств із російським ПАТ «Газпром» у рамках плану виходу з росії у відповідь на війну в Україні.
Про це пише ЕП із посиланням на джерела Bloomberg.
За словами співрозмовників агентства, десятки співробітників Shell, які тимчасово працювали на проєкті експорту скрапленого природного газу «Сахалін-2» у росії, були вивезені на вихідні, щоб повернутися до інших офісів.
У заяві компанії, за даними Bloomberg, йдеться, що Shell поетапно виводить своїх співробітників із СП із «Газпромом» і «Газпром нєфть».
«Наша ключова увага в цьому процесі приділяється безпеці наших співробітників та операцій, а також дотриманню законів, що застосовуються», — підкреслив представник компанії.
Зазначимо, що раніше нафтовий гігант Shell заявляв, що повністю зупиняє купівлю нафти з росії на спотовому ринку, а також працює над тим, щоб повністю виключити російську нафту з постачань.
Крім того, компанія поетапно вилучатиме російські нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ. Тобто фактично згорне мережу АЗС у країні.
За матеріалами: Економічна Правда
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