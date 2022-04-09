Shell продовжує купувати російські енергоресурси, прикриваючись схемою — Bloomberg — Finance.ua

Shell продовжує купувати російські енергоресурси, прикриваючись схемою — Bloomberg

Вчора 16:45 — Фондовий ринок

Англо-нідерландська компанія Shell Plc, незважаючи на публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати, використовуючи схему так званого змішування товару.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg

Змішування є зручним інструментом для компаній, щоб публічно говорити одне (поступово відмовитися від російських ресурсів) і робити інше (купувати багато російських ресурсів).

У випадку з Shell компанія змінила так звані загальні умови своїх контрактів, щоб дозволити російське змішування.

В статі сказано, що на нафтовому ринку трейдери шепочуть про «латвійську суміш» — нове походження дизельного палива, яке виглядає як обхідний шлях для поставок російського продукту, змішаного з чимось іншим. Типова торгівля йде з Приморська, російського міста експорту нафти неподалік від Санкт-Петербурга, до Вентспілса, порту в Латвії, який має великий нафтовий термінал і резервуар. Саме там відбувається змішування.

Як повідомлялося, на початку березня Shell plc оголосила про свій намір поетапно вийти з участі у всіх російських вуглеводневих проектах, включно з нафтою, нафтопродуктами, газом та скрапленим природним газом (СПГ).

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