Сенатор-республіканець пояснив, у якому вигляді Україна може отримати необхідну допомогу — Finance.ua

Сенатор-республіканець пояснив, у якому вигляді Україна може отримати необхідну допомогу Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

Сенатор-республіканець пояснив, у якому вигляді Україна може отримати необхідну допомогу

Спікер Палати представників у США Майк Джонсон шукає варіанти, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні. Одним із варіантів може бути надання безвідсоткового кредиту, а не гранту.

«Я розмовляв зі спікером (Джонсоном. — УНІАН) до того, як приїхав сюди (до Києва. — УНІАН). Він намагається знайти спосіб просунути допомогу Україні. Я думаю, що ідея кредиту буде досить популярною. Не тільки серед республіканців, а й серед демократів», — цитує сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грем видання РБК-Україна.

При цьому він підкреслив, що допомогу у вигляді безвідсоткового кредиту підтримує Дональд Трамп. За його словами, 70% республіканців розуміють необхідність допомагати Україні. Також він сподівається, що проект документа пройде Палату представників «найближчими днями, не тижнями».

«Я сподіваюся, що ми просунемося вперед щодо пакета додаткової допомоги (Україні - УНІАН) цього тижня, щойно ухвалимо наш бюджет», — підсумував Грем.

Джонсон заявив, що допомога Україні та Ізраїлю може бути представлена одним або двома окремими законопроектами.

При цьому міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що існує ймовірність, що всі проєкти про допомогу, а також про конфіскацію російських активів у США можуть розглянути одним пакетом.

УНІАН За матеріалами:

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