Сенатор-республіканець пояснив, у якому вигляді Україна може отримати необхідну допомогу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сенатор-республіканець пояснив, у якому вигляді Україна може отримати необхідну допомогу

Казна та Політика
43
Сенатор-республіканець пояснив, у якому вигляді Україна може отримати необхідну допомогу
Сенатор-республіканець пояснив, у якому вигляді Україна може отримати необхідну допомогу
Спікер Палати представників у США Майк Джонсон шукає варіанти, щоб ухвалити новий пакет допомоги Україні. Одним із варіантів може бути надання безвідсоткового кредиту, а не гранту.
«Я розмовляв зі спікером (Джонсоном. — УНІАН) до того, як приїхав сюди (до Києва. — УНІАН). Він намагається знайти спосіб просунути допомогу Україні. Я думаю, що ідея кредиту буде досить популярною. Не тільки серед республіканців, а й серед демократів», — цитує сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грем видання РБК-Україна.
При цьому він підкреслив, що допомогу у вигляді безвідсоткового кредиту підтримує Дональд Трамп. За його словами, 70% республіканців розуміють необхідність допомагати Україні. Також він сподівається, що проект документа пройде Палату представників «найближчими днями, не тижнями».
«Я сподіваюся, що ми просунемося вперед щодо пакета додаткової допомоги (Україні - УНІАН) цього тижня, щойно ухвалимо наш бюджет», — підсумував Грем.
Джонсон заявив, що допомога Україні та Ізраїлю може бути представлена одним або двома окремими законопроектами.
При цьому міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що існує ймовірність, що всі проєкти про допомогу, а також про конфіскацію російських активів у США можуть розглянути одним пакетом.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.