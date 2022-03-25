SAP зупиняє роботу «хмари» у росії — Finance.ua

SAP зупиняє роботу «хмари» у росії

Вчора 20:21 — Фондовий ринок

SAP зупиняє роботу «хмари» у росії

Німецький виробник програмного забезпечення SAP активно закриває хмарні операції у росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

У компанії додали, що отримали запити щодо можливості закрити всі існуючі продукти для російських клієнтів.

У SAP зазначили, що в росії є клієнти, які купили та розгорнули продукти SAP локально та використовують ці продукти у своїх власних внутрішніх IT-відділах.

У такому разі, незалежно від будь-якого рішення SAP не надавати підтримку або співпрацю будь-якого роду, ці клієнти, як і раніше, можуть продовжувати використовувати ці продукти незалежно від SAP.

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