Санкції зупинили єдиний російський танковий завод - Defense Express — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Санкції зупинили єдиний російський танковий завод - Defense Express

Вчора 15:46Світ
1678
У зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва в росії призупинена робота підприємства корпорації «Уралвагонзавод» — єдиного, що здійснює серійне збирання танків, як на потребу рашистської армії, так і на експорт.
Про це з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляє на своєму сайті інформаційно-консалтингова компанія Defense Express.
За даними аналітиків компанії, також проблеми із комплектуючими викликали збої у поточному ремонті бронетехніки армії рф.
Попри спроби провести «імпортозаміщення», реальна залежність російського військово-промислового комплексу від західних комплектуючих — катастрофічна.
Зокрема вся система керування вогнем у модернізованих російських танках спирається на французькі тепловізори, які постачалися в обхід санкцій від 2014 року, через білорусь.
«Західні санкції будуть мати аналогічний каскадний ефект щодо всього військово-промислового комплексу рф. Тобто йдеться не тільки про унеможливлення виробництва озброєння, що з’явилось з 2000-х років, а навіть про унеможливлення поточного ремонту виготовленої раніше техніки та озброєння», — підкреслюють аналітики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.