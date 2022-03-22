Санкції зупинили єдиний російський танковий завод - Defense Express — Finance.ua

У зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва в росії призупинена робота підприємства корпорації «Уралвагонзавод» — єдиного, що здійснює серійне збирання танків, як на потребу рашистської армії, так і на експорт.
Про це з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляє на своєму сайті інформаційно-консалтингова компанія Defense Express.
За даними аналітиків компанії, також проблеми із комплектуючими викликали збої у поточному ремонті бронетехніки армії рф.
Попри спроби провести «імпортозаміщення», реальна залежність російського військово-промислового комплексу від західних комплектуючих — катастрофічна.
Зокрема вся система керування вогнем у модернізованих російських танках спирається на французькі тепловізори, які постачалися в обхід санкцій від 2014 року, через білорусь.
«Західні санкції будуть мати аналогічний каскадний ефект щодо всього військово-промислового комплексу рф. Тобто йдеться не тільки про унеможливлення виробництва озброєння, що з’явилось з 2000-х років, а навіть про унеможливлення поточного ремонту виготовленої раніше техніки та озброєння», — підкреслюють аналітики.