Санкції зупинили єдиний російський танковий завод - Defense Express — Finance.ua

Санкції зупинили єдиний російський танковий завод - Defense Express

Вчора 15:46 — Світ

У зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва в росії призупинена робота підприємства корпорації «Уралвагонзавод» — єдиного, що здійснює серійне збирання танків, як на потребу рашистської армії, так і на експорт.

Про це з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляє на своєму сайті інформаційно-консалтингова компанія Defense Express.

За даними аналітиків компанії, також проблеми із комплектуючими викликали збої у поточному ремонті бронетехніки армії рф.

Попри спроби провести «імпортозаміщення», реальна залежність російського військово-промислового комплексу від західних комплектуючих — катастрофічна.

Зокрема вся система керування вогнем у модернізованих російських танках спирається на французькі тепловізори, які постачалися в обхід санкцій від 2014 року, через білорусь.

«Західні санкції будуть мати аналогічний каскадний ефект щодо всього військово-промислового комплексу рф. Тобто йдеться не тільки про унеможливлення виробництва озброєння, що з’явилось з 2000-х років, а навіть про унеможливлення поточного ремонту виготовленої раніше техніки та озброєння», — підкреслюють аналітики.

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