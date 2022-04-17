Санкції ЄС ускладнили постачання обладнання для хлібопекарень у рф — Finance.ua

Санкції ЄС ускладнили постачання обладнання для хлібопекарень у рф

Вчора 19:19

До 90% усіх пекарень в рф працюють на європейському устаткуванні, ввезення якого було заборонено ЄС — запасів комплектуючих та витратних матеріалів для обладнання у великих виробників вистачить на кілька місяців.

Залежність хлібопекарських виробництв у великих містах країни від імпортного обладнання, що насамперед завозиться з країн ЄС, досягає 80-90%, у регіонах — 50-70%, заявив виконавчий директор Національної спілки хлібопечення Рустам Айдієв.

ЄС заборонив ввезення цього обладнання в рамках п’ятого пакету санкцій, ухваленого 8 квітня.

За словами Айдієва, зараз гостро стоїть питання з наявністю витратних матеріалів до обладнання, запасів яких великим компаніям вистачить на кілька місяців.

За його словами, практично неможливо буде замінити різну електроніку та датчики до обладнання. Експерт скептично оцінює подальші перспективи роботи з деякими європейськими постачальниками комплектуючих.

«Мало хто погодиться займатися реекспортом через треті країни, побоюючись вторинних санкцій», — визнав він.

Віце-президент Союзу пекарів і кондитерів РФ Юрій Кацнельсон вважає, що вихід може бути знайдений у паралельному імпорті, який влада РФ легалізувала як контрсанкції. Але це призведе до зростання витрат, які виробники закладуть у вартість кінцевої продукції, вважає експерт.

Висока залежність від європейського обладнання і в ритейлерів та операторів громадського харчування, що розвивають свої міні-пекарні.

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