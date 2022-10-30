Samsung почала оновлювати свої смартфони до Android 13 — Finance.ua
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Samsung почала оновлювати свої смартфони до Android 13

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Android 13 вийшла ще у середині серпня. І ось, майже через два з половиною місяці, Samsung почала відправляти відповідне оновлення на свої смартфони.
Поки що йдеться виключно про лінійку Galaxy S22 — саме вона отримала апдейт до Android 13 із встановленою поверх фірмовою оболонкою One UI 5.
Важить оновлення чимало — близько 3 ГБ. Зате воно відразу йде разом з жовтневим патчем безпеки від Google.
Що цікаво, завантажити та встановити його можуть не всі користувачі. Поки що воно доступне лише в обмеженій кількості країн, у тому числі в Німеччині, Ірландії, Італії, Румунії, Великій Британії тощо.
Раніше стало відомо про те, що Galaxy S23 Ultra отримає 200 Мп камеру, але не зможе робити 50 Мп знімки, на відміну від смартфонів Xiaomi і Motorola з подібним модулем.
За матеріалами:
itechua
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