Samsung і LG планують нові багатомільярдні інвестиції у В'єтнам — Finance.ua
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Samsung і LG планують нові багатомільярдні інвестиції у В'єтнам

Фондовий ринок
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Samsung і LG планують нові багатомільярдні інвестиції у В'єтнам
Samsung і LG планують нові багатомільярдні інвестиції у В'єтнам
Південнокорейські техногіганти Samsung і LG планують витратити мільярди доларів на додаткові інвестиції у промисловість В’єтнаму.
Про це пише Reuters.
Samsung Electronics є найбільшим зарубіжним інвестором у В’єтнам. За даними місцевої влади, компанія збільшить інвестиції з $18 до $20 млрд. У самій компанії інформацію не коментують, але джерело, «знайоме з питанням», уже сказало, що інвестиції завершать ще до кінця поточного року.
Відомо, що компанія роками виробляла половину своїх смартфонів у В’єтнамі і на її продукцію припадає близько 20% в’єтнамського експорту. Додаткові інвестиції сприятимуть посиленню ключового заводу компанії. Про це повідомлялося після зустрічі делегації в’єтнамських політичних діячів на чолі з президентом Нгуен Суан Фуком із керівництвом Південної Кореї, а також керівництвом Samsung.
Раніше з’явилася інформація, що влада В’єтнаму намагається переконати Samsung будувати підприємство з випуску чипів.
Окремо в’єтнамський уряд заявив, що LG також має намір наростити інвестиції на $4 млрд для того, щоб перетворити В’єтнам на хаб із випуску камер для смартфонів. LG вже інвестувала в місцеву економіку $5,3 млрд — тут компанія випускає побутову техніку, камери та комплектуючі для автомобілів.
У понеділок В’єтнам та Південна Корея заявили про оновлення відносин до рівня «всеосяжного стратегічного партнерства». Раніше В’єтнам заявляв про співпрацю на такому рівні лише в Китаї, росії та Індії.
За розрахунками двох країн обсяг двосторонніх торгів зросте наступного року до $100 млрд, а до 2030 року — до $150 млрд. Для порівняння, минулого року сукупний обсяг торгів становив $78 млрд.
За останнє десятиліття В’єтнам став одним із найбільш привабливих виробничих хабів для виробників електроніки.
За матеріалами:
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