Samsung Galaxy S26 Ultra представить інноваційну технологію для дисплея — Finance.ua
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Samsung Galaxy S26 Ultra представить інноваційну технологію для дисплея

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Samsung Galaxy S26 Ultra представить інноваційну технологію для дисплея
Samsung Galaxy S26 Ultra представить інноваційну технологію для дисплея
Хоча офіційний реліз Samsung Galaxy S25 Ultra ще не відбувся, вже почали поширюватися чутки та новини про наступний флагман — Galaxy S26 Ultra. Одним із найцікавіших аспектів майбутнього смартфона є використання нової технології під назвою Color Filter on Encapsulation (CoE) для створення яскравішого та енергоефективнішого екрана.

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Що відомо

Технологія CoE є значним кроком вперед у розробці OLED-панелей. Вона передбачає заміну традиційної поляризаційної пластини в OLED-панелях кольоровими фільтрами, а також заміну звичайних шарів визначення пікселів (PDL) на чорні PDL. Це не тільки робить екран тоншим, а й збільшує коефіцієнт пропускання світла. Використання чорного PDL має зменшити відбиття світла всередині панелі, що оптимізує ефект відображення зображення. Крім того, кольорові фільтри (CF) друкуються на тонкоплівковому герметизуючому шарі (TFE) за низьких температур, що ще більше покращує якість зображення.
Цю технологію вже було випробувано на складаному екрані Galaxy Z Fold 3, але Galaxy S26 Ultra стане першим смартфоном у своєму дизайні, який використовуватиме цю інновацію. Хоча поки не ясно, чи будуть моделі Galaxy S26 і S26+ оснащені аналогічними панелями, можна очікувати значного поліпшення продуктивності екрану цих пристроїв. При цьому серія Galaxy S24 вже демонструє вражаючу яскравість OLED-екрану до 2600 ніт. Якщо нові звіти правильні, очікується, що Galaxy S26 Ultra перевищить цю позначку і досягне яскравості понад 3000 ніт. Однак Samsung також може вирішити зберегти поточний рівень яскравості в обмін на більш тривалий час автономної роботи батареї.
За матеріалами:
itechua
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