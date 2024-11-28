Samsung Galaxy S25 Ultra: в мережі з’явилося перше відео майбутнього флагмана — Finance.ua

Samsung Galaxy S25 Ultra: в мережі з’явилося перше відео майбутнього флагмана Сьогодні 06:18 — Фондовий ринок

Користувач Reddit поділився відео , яке показує неанонсований смартфон Samsung — це, ймовірно, флагман Galaxy S25 Ultra. Відео, яке стало доступним завдяки інсайдеру @UniverseIce, дає уявлення про дизайн і деякі характеристики нового смартфона. Це може бути одним із найбільш очікуваних релізів 2025 року.

За попередньою інформацією, новий Galaxy S25 Ultra має плоский дизайн, що, ймовірно, стане серйозною зміною для лінійки флагманів Samsung. Кнопки живлення та регулювання гучності розміщені на правій бічній грані, що є звичною особливістю для смартфонів компанії. Камери на задній панелі виконані у традиційному стилі Samsung, який добре знайомий користувачам серії Galaxy.

Згідно з витоками, новий Galaxy S25 Ultra отримає 6,9-дюймовий дисплей, подібний до того, що використовується в iPhone 16 Pro Max. Однак завдяки тоншим рамкам, смартфон має бути коротшим і вужчим за свого конкурента. Це дозволить користувачам отримати максимальний екранний простір при компактніших розмірах пристрою.

Смартфон буде працювати на потужному процесорі Snapdragon 8 Elite, що обіцяє високі показники продуктивності. Щодо батареї, вона матиме ємність 5000 мА•год з підтримкою швидкої зарядки на 45 Вт. Окремо варто відзначити основну камеру з роздільною здатністю 200 МП — це робить Galaxy S25 Ultra одним з лідерів на ринку смартфонів за можливостями зйомки.

Згідно з останніми витоками, реліз нового флагмана Samsung, включаючи Galaxy S25 Ultra, очікується у січні 2025 року. Це означає, що Samsung готується представити новинку на самому початку року, щоб продовжити лідерство у сегменті флагманських смартфонів.

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