Samsung Exynos 2400: на 70% швидший CPU — Finance.ua

Samsung Exynos 2400: на 70% швидший CPU Сьогодні 05:24 — Фондовий ринок

Samsung Semiconductor провела свій технічний день System LSI у Сан-Хосе, Каліфорнія, де ми побачили перший погляд на майбутній флагманський мобільний чіп Exynos 2400. Ймовірно, Exynos 2400 з’явиться в серії Galaxy S24 як наступник Exynos 2200 і обіцяє великий стрибок в продуктивності.

Samsung стверджує, що Exynos 2400 пропонує збільшення продуктивності CPU в 1,7 разів й зростання продуктивності штучного інтелекту в 14,7 разів порівняно з Exynos 2200. Компанія Samsung представила новий інструмент штучного інтелекту, розроблений для майбутніх смартфонів з оновленою функцією генерації тексту в зображення, яка була продемонстрована на сцені.

Exynos 2400 оснащений графічним процесором Xclipse 940 на основі архітектури AMD RDNA 3, який пропонує мобільне променеве відстеження, що забезпечує більш життєподібний досвід в іграх з покращеною рендерінгом тіней, відображеннями та глобальним освітленням.

На основі чуток і недавнього витоку бенчмарків, Exynos 2400 виготовлений за останньою технологією 4 нм LPP+. Цей чіп, ймовірно, отримає 10-ядерний CPU в конфігурації 1+2+3+4, всі ядра на основі архітектури ARMv9. Згідно одному з останніх зливів, передбачається, що головне ядро Cortex-X4 матиме тактову частоту 3,1 ГГц, поруч з 2 ядрами Cortex-A720, які працюватимуть на частоті 2,9 ГГц. Менш вимогливі завдання буде обробляти 3 ядра Cortex-A720 на тактовій частоті 2,6 ГГц та 4 ядра Cortex-A520 на 1,8 ГГц.

Очікується, що Exynos 2400 підтримуватиме оперативну пам’ять LPDDR5X і накопичувач UFS 4.0. Також є чутки про підтримку сенсорів камери до 320 МП та запису відео 8K при 60 кадрах в секунду завдяки новому власному обчислювальному модулю. Зв’язок також отримає перевагу від нового модема Exynos 5300, який, ймовірно, буде інтегрований та пропонуватиме підтримку 5G разом із Narrowband Internet of Things (NB-IoT), Non-Terrestrial Networks (NTN) та супутниковим зв’язком для надзвичайних ситуацій.

itechua За матеріалами:

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