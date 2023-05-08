Сьомий тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати — Finance.ua

Сьомий тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати Сьогодні 16:32 — Фондовий ринок

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зростає сьомий тиждень поспіль і з 28 квітня по 5 травня підвищився на 6,8%, або на 21,99 пункту, до 343,20 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі.

На початку зазначеного періоду індекс становив 321,21 пункту, наприкінці — 343,20 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії Coal Energy (+17,2%).

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 21 по 28 квітня підвищився на 2,5%, або на 7,88 пункту, до 321,21 пункту.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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