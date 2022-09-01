Ринок нових легкових авто в Україні скоротився майже втричі: ТОП-3 марки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок нових легкових авто в Україні скоротився майже втричі: ТОП-3 марки

Особисті фінанси
727
Ринок нових легкових авто в Україні скоротився майже втричі: ТОП-3 марки
Ринок нових легкових авто в Україні скоротився майже втричі: ТОП-3 марки
Автопарк нових легкових автомобілів у серпні поточного року поповнили 2,9 тис. авто, що майже втричі менше, ніж у серпні 2021 року, та на 20% менше від результату липня-2022.
Про це повідомляє «Укравтопром».

Які автівки стали найпопулярнішими

Згідно з повідомленням, найбільший попит у серпні мали автомобілі марки Toyota, яких зареєстровано 750 одиниць — на 40% менше, ніж у серпні-2021, але на 26% більше показника липня поточного року.
Другий результат у Renault, реєстрації автомобілів якої обвалилися більш ніж ушестеро порівняно із серпнем минулого року, та на 21% — до липня поточного, до 206 од.
Вперше до лідерської трійки українського ринку нових авто потрапив німецький преміальний бренд BMW з падінням до серпня-2021 на 9% та приростом до липня-2022 на 6% — до 197 автомобілів.
Титул бестселера місяця отримала Toyota RAV-4, яку обрали 339 покупців.
За даними «Укравтопрому», за січень-серпень українці придбали і поставили на облік 24,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомлялося, у серпні минулого року до трійки лідерів входили Renault, Toyota і Kia, а BMW займала 13-й рядок рейтингу з реєстрацією 216 авто. Загалом за серпень минулого року було вперше зареєстровано 8,513 тис. авто — на 22% більше, ніж у серпні попереднього року.
У 2021 році ринок нових легкових авто, за даними «Укравтопрому», зріс на 21% до 103,3 тис. од.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.