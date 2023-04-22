Ринок нових авто в ЄС продовжує зростати: продажі електромобілів збільшилися вдвічі — Finance.ua

Ринок нових авто в ЄС продовжує зростати: продажі електромобілів збільшилися вдвічі Сьогодні 22:40 — Особисті фінанси

Ринок нових авто в ЄС продовжує зростати: продажі електромобілів збільшилися вдвічі

Автомобільний ринок ЄС зростає вже восьмий місяць. За підсумками березня 2023 року продажі нових легкових авто у країнах ЄС зросли у річному обчисленні на 28,8% і склали 1 087 939 одиниць.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«Усі найбільші ринки Євросоюзу показали двозначне відсоткове зростання», — сказано в повідомленні.

За даними АСЕА, минулого місяця найбільший розвиток зазнав сегмент електромобілів (BEV), реєстрації яких збільшились на 58%, а їх частка на ринку нових легковиків збільшилась до 13,9%, проти 11,4% у березні 2022 року.

Також місяць був вдалим і для гібридів (HEV) — продажі зросли на 38,1%. HEVs досягли частки ринку в 24,3%, що на 1,6 відсоткових пунктів більше, ніж торік.

Ринок гібридних транспортних засобів, що підключаються до електромережі (PHEV), продемонстрував скромне зростання — на 4,3%. Однак загальна частка PHEV на ринку ЄС зменшилась на 1,6 в.п. до 7,2%.

Суттєво зросли реєстрації нових бензинових авто (+29,9%), тепер вони охоплюють 37,5% ринку ЄС.

Ринок дизельних автомобілів також продемонстрував кращі показники порівняно з березнем 2022 р. (+11,8%). Однак дизельні автомобілі складають лише 14,5% ринку нових легковиків, що на 1,1 в.п. менше порівняно з березнем минулого року.

Позитивна динаміка на ринку нових легкових авто зафіксована і за підсумками І кв. 2023 року.

З січня по березень на ринках ЄС було продано 2,651 млн нових легковиків, що на 17,9% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Серед чотирьох основних ринків регіону найбільший приріст продемонструвала Іспанія (+44,5%), за нею йдуть Італія (+26,2%), Франція (+15,2%) і Німеччина (+6,5%).

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