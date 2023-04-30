Ринок нерухомості близький до тяжкого падіння: які є сценарії розвитку — Finance.ua

Ринок нерухомості близький до тяжкого падіння: які є сценарії розвитку Сьогодні 17:10 — Нерухомість

Ринок нерухомості близький до тяжкого падіння: які є сценарії розвитку

В Україні ринок нерухомості перебуває в кризовій ситуації. Собівартість житла зростає, а попит знижується. ВАналітики називають три сценарії розвитку ситуації.

Про це повідомляє видання zagorodna

До війни 50% угод на ринку квартир у Києві були суто інвестиційними — люди вкладали свої кошти в нерухомість, зараз таких угод практично не існує. Люди купують квартири не для того, щоб здавати їх в оренду або перепродавати, а здебільшого для власного проживання. Всього є три сценарії розвитку ситуації.

Негативний

Чинники:

надовго невизначена ситуація на сході країни;



зменшення зовнішнього фінансування або його затримка;

значна девальвація національної валюти;

популізм нардепів у економічних питаннях, зокрема роздавання неіснуючих грошей без джерел покриття витрат.

На ринку нерухомості присутні колишні інвестори, які накопичили у власності десятки й навіть сотні квартир і нежитлових приміщень. Усе нажите «непосильною працею» традиційно конвертувалося в елітні автівки, предмети розкоші, але насамперед у маєтки й квартири на вітчизняному та іноземному ринках нерухомості.

Стагнація

Чинники цього сценарію:

триває відтік людей, які мають право виїжджати за кордон: жінок і дітей до 18 років, чоловіків за медичними показами, чоловіків віком понад 60 років, нелегальних утікачів;

економіка розвивається теперішніми незначними темпами, що з огляду на гігантський розмір минулорічного падіння означає депресію;

збільшується фіскальне навантаження на підприємництво;

низький рівень виробництва й доходів, високоприбутковий бізнес є радше винятком, ніж правилом.

Хрестоматійним прикладом економічної стагнації у світі є мирне, але «загублене» десятиліття Японії (з 1990 до 2000 року). В цей період ВВП Японії зростав трохи більш як на 1% на рік.

Чи не основним стартером проблем у економіці цієї розвинутої країни став саме обвал на ринку нерухомості та фондовому ринку. До речі, економіка Японії ще й досі остаточно не відновилася.

Сегмент продажів на ринку нерухомості України зараз — це класична стагнація. Або купується порівняно дешеве житло переважно вартістю не більш як 50 тис. дол., або квартири просто орендуються, щоб пережити складні часи.

Оптимістичний

Третій варіант: поступове відновлення, що переходить у бурхливий розвиток і розквіт ринку нерухомості. Серед чинників — не лише закінчення (щонайменше) гострої фази воєнних дій, а й такі події:

партнери розпочинають програму відновлення української економіки;

у країну заходять підкріплені серйозними коштами програми із західними технологіями, ресурсами, інноваційною інтелектуальною власністю;

одночасно фінішує багаторічне переливання з пустого в порожнє на антикорупційному фронті;

паростки євроінтеграції поширюються на різні сфери економіки;

стрибкоподібно наростає хвиля повернення українських біженців;

українці отримують гідні доходи, витрачають зароблене не лише на повсякденне прожиття, а й на довгострокові вартісні речі, зокрема й на нерухомість;

нормалізується фінансовий ринок.

Звісно, основним драйвером за позитивного розвитку подій слугуватимуть темпи інтеграції України до клубу цивілізованих європейських країн. Але жодного стійкого відновлення за будь-яких, навіть найсприятливіших обставин не відбудеться, якщо ринок залишиться непрозорим, ціни — неадекватними, а проєкти та концепції забудови — маргінальними.

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