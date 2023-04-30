Ринок нерухомості близький до тяжкого падіння: які є сценарії розвитку — Finance.ua

Ринок нерухомості близький до тяжкого падіння: які є сценарії розвитку
В Україні ринок нерухомості перебуває в кризовій ситуації. Собівартість житла зростає, а попит знижується. ВАналітики називають три сценарії розвитку ситуації.
Про це повідомляє видання zagorodna.
До війни 50% угод на ринку квартир у Києві були суто інвестиційними — люди вкладали свої кошти в нерухомість, зараз таких угод практично не існує. Люди купують квартири не для того, щоб здавати їх в оренду або перепродавати, а здебільшого для власного проживання. Всього є три сценарії розвитку ситуації.
Негативний
Чинники:
- надовго невизначена ситуація на сході країни;
- зменшення зовнішнього фінансування або його затримка;
- значна девальвація національної валюти;
- популізм нардепів у економічних питаннях, зокрема роздавання неіснуючих грошей без джерел покриття витрат.
На ринку нерухомості присутні колишні інвестори, які накопичили у власності десятки й навіть сотні квартир і нежитлових приміщень. Усе нажите «непосильною працею» традиційно конвертувалося в елітні автівки, предмети розкоші, але насамперед у маєтки й квартири на вітчизняному та іноземному ринках нерухомості.
Стагнація
Чинники цього сценарію:
- триває відтік людей, які мають право виїжджати за кордон: жінок і дітей до 18 років, чоловіків за медичними показами, чоловіків віком понад 60 років, нелегальних утікачів;
- економіка розвивається теперішніми незначними темпами, що з огляду на гігантський розмір минулорічного падіння означає депресію;
- збільшується фіскальне навантаження на підприємництво;
- низький рівень виробництва й доходів, високоприбутковий бізнес є радше винятком, ніж правилом.
Хрестоматійним прикладом економічної стагнації у світі є мирне, але «загублене» десятиліття Японії (з 1990 до 2000 року). В цей період ВВП Японії зростав трохи більш як на 1% на рік.
Чи не основним стартером проблем у економіці цієї розвинутої країни став саме обвал на ринку нерухомості та фондовому ринку. До речі, економіка Японії ще й досі остаточно не відновилася.
Сегмент продажів на ринку нерухомості України зараз — це класична стагнація. Або купується порівняно дешеве житло переважно вартістю не більш як 50 тис. дол., або квартири просто орендуються, щоб пережити складні часи.
Оптимістичний
Третій варіант: поступове відновлення, що переходить у бурхливий розвиток і розквіт ринку нерухомості. Серед чинників — не лише закінчення (щонайменше) гострої фази воєнних дій, а й такі події:
- партнери розпочинають програму відновлення української економіки;
- у країну заходять підкріплені серйозними коштами програми із західними технологіями, ресурсами, інноваційною інтелектуальною власністю;
- одночасно фінішує багаторічне переливання з пустого в порожнє на антикорупційному фронті;
- паростки євроінтеграції поширюються на різні сфери економіки;
- стрибкоподібно наростає хвиля повернення українських біженців;
- українці отримують гідні доходи, витрачають зароблене не лише на повсякденне прожиття, а й на довгострокові вартісні речі, зокрема й на нерухомість;
- нормалізується фінансовий ринок.
Звісно, основним драйвером за позитивного розвитку подій слугуватимуть темпи інтеграції України до клубу цивілізованих європейських країн. Але жодного стійкого відновлення за будь-яких, навіть найсприятливіших обставин не відбудеться, якщо ринок залишиться непрозорим, ціни — неадекватними, а проєкти та концепції забудови — маргінальними.
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