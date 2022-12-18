Ринок криптовалют США демонструє характеристики «стадної поведінки» — JPMorgan — Finance.ua
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Ринок криптовалют США демонструє характеристики «стадної поведінки» — JPMorgan

Криптовалюта
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Ринок криптовалют США демонструє характеристики «стадної поведінки» — JPMorgan
Ринок криптовалют США демонструє характеристики «стадної поведінки» — JPMorgan
JPMorgan Chase & Co. опубліковала звіт «Динаміка і демографія використання криптоактивів домогосподарствами США», у якому йдеться про те, що ринок криптовалют США демонструє характеристики «стадної поведінки», оскільки «багато інвесторів купували криптовалюти на «хаях».
«Широке коло домогосподарств США переводило гроші на крипто-рахунки, коли ці активи досягали найвищих рівнів». Більшість домогосподарств США, ймовірно, зіткнулися зі значними втратами у відсотковому вираженні за час роботи на ринку наприкінці 2022 року, коли відбувалося зниження цін на криптовалюти", — говориться у звіті.
У звіті також повідомляється, що майже 15% домогосподарств США почали використовувати криптовалюти після початку пандемії COVID-19.
Також екперти повідомили у звіті, що чоловіки ширше й активніше використовували криптовалюти, а також азіати й молоді люди з високими доходами.
На початку листопада аналітики JPMorgan назвали рівень, до якого може обвалитися вартість Bitcoin. Тоді експерти заявили, що вартість флагманської криптовалюти може опуститись до $13 000.
За матеріалами:
cryptomisto
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