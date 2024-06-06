Рибалка виловив сейф, у якому було $100 тисяч (фото, відео) — Finance.ua
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Рибалка виловив сейф, у якому було $100 тисяч (фото, відео)

Світ
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Рибалка виловив сейф, у якому було $100 тисяч (фото, відео)
Рибалка виловив сейф, у якому було $100 тисяч (фото, відео)
Рибалка Джеймс Кейн використовував потужний магніт, щоб виловити всіляке сміття з водних шляхів Нью-Йорка. Але сталося так, що він виловив сейф із стосами 100-доларових купюр.
Про це повідомляє Associated Press.

Як це було

Дівчина Кейна, Барбі Агостіні записувала, як він діставав слизький сейф з озера в парку Флашинг Медоуз Корона, відомому як місце проведення Всесвітніх ярмарок 1939 і 1964 років.
Подружжя підрахувало, що в сейфі було близько 100 000 доларів, хоча банкноти частково розклалися та злиплися.

Хто власник

На купюрах була тривимірна захисна стрічка, яка вказує на недавній вінтаж, але на сейфі не було жодних підказок щодо законного власника.
Вони сказали, що подзвонили в поліцію, щоб повідомити про своє відкриття, і їм сказали, що доказів злочину немає.
Офіс громадської інформації департаменту поліції Нью-Йорка заявив у заяві, що «вартість і справжність передбачуваної валюти» неможливо визначити через її «значно зруйнований стан».

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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