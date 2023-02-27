Ryanair запускає 6 нових рейсів — Finance.ua
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Ryanair запускає 6 нових рейсів

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Авіакомпанії світу не припиняють відкривати нові рейси до весняно-літнього сезону. Ryanair оголосила про старт шести нових напрямків.
Ірландський лоукостер Ryanair на літній період планує запустити 6 нових рейсів. Частина з них сполучатиме європейські країни, а частина літатиме до Африки.

6 нових рейсів Ryanair

  • Барселона (Іспанія) — Уарзазат (Марокко)
  • Мадрид (Іспанія) — Ессуейра (Марокко)
  • Лондон Станстед (Англія) — Уарзазат (Марокко)
  • Лондон Станстед (Англія) — Віго (Іспанія)
  • Піза (Італія) — Копенгаген (Данія)
  • Піза (Італія) — Кос (Греція)
Старт усіх нових рейсів припадає на березень та липень 2023 року. Відтак, з Барселони до Уарзазату, що в Марокко Ryanair почне літати з 26 березня два рази на тиждень. Ще один напрямок з Іспанії до Марокко (Мадрид — Ес-Сувейра) авіакомпанія почне обслуговувати з 27 березня, також два рази на тиждень. Старт рейсів Лондон Станстед — Віго та Лондон Станстед — Уарзазат запланований на 28 березня, перший виконуватиметься три рази на тиждень, другий — два рази на тиждень.
З Пізи до Копенгагена літаки лоукостера почнуть літати з 2 липня два рази на тиждень. А рейс Піза — Кос стартує з 3 липня і також виконуватиметься два рази на тиждень.
Квитки на нові рейси уже в продажу, і їх можна купити на сайті авіакомпанії. Так, наприклад, переліт з Барселони до африканського Уарзазату та назад обійдеться близько у 30 євро в дві сторони.
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За матеріалами:
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