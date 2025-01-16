Ryanair закликає обмежити продаж алкоголю в аеропортах — Finance.ua

Ryanair закликає обмежити продаж алкоголю в аеропортах
Ірландська авіакомпанія Ryanair закликає європейську владу обмежити продаж алкоголю в аеропортах по всьому континенту, щоб пасажири не напивались перед посадкою на літак. Згідно з заявою, перевізник закликає продавати до двох алкогольних напоїв на одного пасажира, повідомляє The Guardian.
Ryanair оприлюднила додаткові подробиці судового позову на нібито пʼяного пасажира. Річ у тім, що у квітні 2024 року рейс з Дубліна на Лансароте перенаправили в Порту. Компанії це обійшлось у суму 15 350 євро, яку вона хоче відсудити у пасажира. До цієї суми входять:
- 7000 євро за готельні витрати для 160 пасажирів і членів екіпажу;
- 2500 євро за посадку у португальському аеропорту;
- 1800 євро за заміну екіпажу.
Також 800 євро за додаткові витрати на пальне, 750 євро за продаж квитка та 2500 євро на судові витрати у Португалії. Місцева прокуратура постановила, що через те, що компанія і пасажир були ірландцями, то справу слід розглядати у Дубліні.
Наразі авіакомпанії залишають за собою право відмовити в посадці пасажиру у нетверезому стані. Однак Ryanair наполягає на повному обмеженні, оскільки «це призведе до безпечнішої та кращої поведінки пасажирів на борту літака та безпечнішого досвіду подорожей для пасажирів і екіпажів по всій Європі».
У Ryanair зазначили, що вона та інші авіакомпанії вже обмежують продаж алкоголю під час польоту. Попри це, пасажири все ще можуть вживати спиртні напої в аеропортах перед посадкою, особливо під час затримки рейсів. Міжнародна асоціація повітряного транспорту виявила, що у 2023 році на кожні 480 рейсів припадав один неконтрольований пасажир.
Це не перша подібна заява від Ryanair. У серпні 2024 року виконавчий директор компанії Майкл О’Лірі також закликав обмежити кількість напоїв до двох на одного пасажира. На його думку, запровадження лімітів на споживання алкоголю в аеропортах допоможе впоратися зі «зростанням безладів на рейсах».
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