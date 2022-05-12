Румунія хоче заборонити держорганам використовувати російське ПЗ — Finance.ua

Румунія хоче заборонити держорганам використовувати російське ПЗ

Вчора 18:00

Влада Румунії хоче заборонити державним установам та органам використовувати програмне забезпечення та послуги в галузі кібербезпеки, створені російськими компаніями або контрольовані фірмами або особами з росії.

Про це пише Euractiv

Згідно з новим урядовим законопроєктом, наявність російського антивірусного програмного забезпечення є вразливістю для кібербезпеки румунських установ та органів влади.

Заборона, яка спрямована як на антивірусне, антишкідливе програмне забезпечення або брандмауери, так і на такі послуги, як VPN-рішення, діятиме протягом усього періоду війни в Україні.

Міністерство опублікує список компаній, продуктів та послуг, на які поширюється заборона, хоча парламент ще має ухвалити закон.

За даними Міністерства цифровізації, багато державних установ і підрозділів місцевої адміністрації в Румунії купують російські антивірусні рішення, тому що вони дешевші.

У пояснювальній записці до пропозиції міністерство називає «Лабораторію Касперського» однієї з компаній, яким винесені попередження з боку кіберорганів інших європейських країн, таких як Німеччина.

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