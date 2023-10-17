Розробники Disney створили робота компаньйона для самотніх людей — Finance.ua

Розробники Disney створили робота компаньйона для самотніх людей Сьогодні 02:41 — Технології&Авто

Розробники Disney створили робота компаньйона для самотніх людей

Компанія Disney розробила робота, створення якого надихнув образ BD-1 з кіновсесвіту «Зоряних воєн». Він отримав таке ж квадратне тіло і пару «пташиних» ніжок. Голова робота оснащена парою очей, на скроні закріплений ліхтарик, задня частина прикрашена двома рухомими антенами.

Безіменний робот від Disney запозичив деякі важливі аспекти поведінки від собак. Наприклад, його антени можуть рухатися, імітуючи рухи собачих вух. Якщо робот хоче висловити зацікавленість, він нахиляє голову набік.

Люди, які встигли «поспілкуватися» з роботом, відгукуються про нього як про «абсолютно чарівного, допитливого, але серйозного робота». Зазначається, що він має свій стиль і характер, сформований аніматорами Disney.

Ймовірно, такі роботи можуть з’явитися в тематичних парках Disney, ставши їхньою візитною карткою. Вони виконуватимуть найрізноманітніші функції, також на них буде покладено обов’язки охоронців.

Зазначається, що залежно від регіону використання, роботи можуть програмуватися на відповідну мову тіла. Допускається, що з використанням машинного навчання вони отримають можливість коригувати свої навички, аналізуючи поведінку людей.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.