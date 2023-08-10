Розробники Boeing вперше показали, як літає аеротаксі Wisk Aero — Finance.ua
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Розробники Boeing вперше показали, як літає аеротаксі Wisk Aero

Технології&Авто
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Розробники Boeing вперше показали, як літає аеротаксі Wisk Aero
Розробники Boeing вперше показали, як літає аеротаксі Wisk Aero
Днями на виставці EAA AirVenture, дочірня компанія Boeing Wisk Aero, вперше провела публічну демонстрацію польотів свого аеротаксі з вертикальним зльотом та посадкою.
За словами розробників, новий літак помітно відрізнятиметься від фінального варіанту електрольоту компанії.
Після закриття компанії Kittyhawk Ларрі Пейджа компанія Boeing стала єдиним власником колишнього спільного підприємства Wisk Aero. На цей час виготовлений прототип аеротаксі 6-го покоління та ведуться випробування прототипу 5-го покоління.
На заході продемонстрували польоти 5-го покоління аеротаксі. Прототип 6-го покоління виготовлений для отримання сертифіката типу, що підтверджує відповідність всім стандартам конструкції та безпеки FAA.
Також апарат очікує на сертифікацію виробництва, що відкриє шлях до випуску електрольоту в промислових масштабах, та сертифікацію авіаперевізника, після чого стартує його комерційна експлуатація.
Під час демонстраційного польоту аеротаксі Wisk Aero Cora здійснювало вертикальні підйоми та посадки, крутилося на місці та змінювало горизонтальний рух на вертикальний та назад.
За словами спеціалістів, у прототипу 5-го покоління гвинти жорстко закріплені на балках і оцінити аеродинаміку повітряного судна в процесі зміни орієнтації двигунів неможливо. Проте, навіть у такому вигляді прототип успішно літає та маневрує.
За матеріалами:
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