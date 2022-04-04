Розробник ігор Wargaming заявив про вихід з білорусі та росії — Finance.ua

Розробник ігор Wargaming заявив про вихід з білорусі та росії

Вчора 22:00 — Фондовий ринок

Розробник ігор Wargaming заявив про рішення залишити ринок росії та білорусі. Передав свій бізнес місцевому управлінню Lesta Studio, який більше не пов’язаний із компанією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку розробника ігор.

«З 31 березня компанія передала свій бізнес ігор у Росії та Білорусі місцевому управлінню Lesta Studio, яка більше не пов’язана з Wargaming. Компанія не отримає прибутку від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо, що в результаті цього рішення ми зазнаємо значних втрат», — пише пресслужба.

Компанія також закриє свої студії у Мінську та надаватиме підтримку своїм співробітникам.

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