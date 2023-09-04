Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в історії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в історії

Криптовалюта
138
Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в історії
Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в історії
Розробник Bitcoin, Сатоші Накамото, встановив жорсткий ліміт у 21 млн біткоїнів, який ніколи не буде перевищено. Наразі вже видобуто понад 19 млн Bitcoin, залишаючи лише кілька мільйонів для майнерів майбутнього.
Майнери Bitcoin заробляють двома способами: новими блоковими нагородами і комісійними зборами від транзакцій.

Читайте також: Як можна заробляти на криптовалютах

З кожним новим блоком, доданим у блокчейн Bitcoin, майнери отримують нагороду в розмірі 6,25 Bitcoin. Ця нагорода зменшується приблизно кожні чотири роки в події, відомій як «халвінг».
Згідно з поточним розкладом, останній Bitcoin буде видобуто до 2140 року. Після цього моменту, єдиним джерелом доходу для майнерів стануть транзакційні збори.
Ентузіасти Bitcoin вважають, що з ростом мережі і збільшенням кількості користувачів доходи від комісій зростуть, компенсуючи відсутність блокових нагород.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.