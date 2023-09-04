Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в історії — Finance.ua

Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в історії Сьогодні 18:39 — Криптовалюта

Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в історії

Розробник Bitcoin, Сатоші Накамото, встановив жорсткий ліміт у 21 млн біткоїнів, який ніколи не буде перевищено. Наразі вже видобуто понад 19 млн Bitcoin, залишаючи лише кілька мільйонів для майнерів майбутнього.

Майнери Bitcoin заробляють двома способами: новими блоковими нагородами і комісійними зборами від транзакцій.

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З кожним новим блоком, доданим у блокчейн Bitcoin, майнери отримують нагороду в розмірі 6,25 Bitcoin. Ця нагорода зменшується приблизно кожні чотири роки в події, відомій як «халвінг».

Згідно з поточним розкладом, останній Bitcoin буде видобуто до 2140 року. Після цього моменту, єдиним джерелом доходу для майнерів стануть транзакційні збори.

Ентузіасти Bitcoin вважають, що з ростом мережі і збільшенням кількості користувачів доходи від комісій зростуть, компенсуючи відсутність блокових нагород.

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