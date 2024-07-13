Розкрито деталі нової Honda Prelude 2025 (фото) — Finance.ua
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Розкрито деталі нової Honda Prelude 2025 (фото)

Технології&Авто
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Розкрито деталі нової Honda Prelude 2025 (фото)
Розкрито деталі нової Honda Prelude 2025 (фото), Фото: Honda
Культове купе Honda Prelude повертається на ринок. Спортивна модель надійде в продаж у Європі з 2025 року.
Це офіційно підтвердив головний інженер корпорації Томоюкі Юмагамі у інтерв’ю британському виданню Auto Express.
Через кілька днів на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді публіці покажуть фінальний перед серійний прототип Honda Prelude 2025. Утім, він мало чим відрізняється зовні від минулорічного концепта.
Фото: Honda
Фото: Honda
Нова Honda Prelude вирізняється обтічним дизайном із вираженим «носом», вигнутою лінією даху та короткою кришкою багажника. У неї тоненька діодна оптика та загострений задній спойлер. Прототип отримав 20-дюймові колеса.
Відомо, що довжина авто складає приблизно 4,5 м, а платформу для нього запозичили в Honda Civic. Салон Honda Prelude 2025 поки тримають у секреті.
Зате розкрито деталі силової установки купе, якою також поділиться Honda Civic. Авто буде гібридом із 2,0-літровою бензиновою четвіркою та парою електромоторів. У Civic її віддача становить 184 к. с., проте Honda Prelude буде потужнішою. А от заряджений варіант Type R поки під питанням.
Фото: Honda
Фото: Honda
Також зазначається, що купе вирізнятиметься чудовою керованістю та буде непогано пристосована до дальніх подорожей. Ціна Honda Prelude складе приблизно 35−45 тис. фунтів стерлінгів ($45 000 — 57 700).
Нагадаємо, що купе Honda Prelude випускали з 1978 по 2001 рік. Усього створили п’ять поколінь недорогої передньопривідної моделі.
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