Розкрито деталі нової Honda Prelude 2025 (фото) — Finance.ua

Розкрито деталі нової Honda Prelude 2025 (фото) 13.07.2024, 02:09 — Технології&Авто

Розкрито деталі нової Honda Prelude 2025 (фото), Фото: Honda

Культове купе Honda Prelude повертається на ринок. Спортивна модель надійде в продаж у Європі з 2025 року.

Це офіційно підтвердив головний інженер корпорації Томоюкі Юмагамі у інтерв’ю британському виданню Auto Express.

Через кілька днів на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді публіці покажуть фінальний перед серійний прототип Honda Prelude 2025. Утім, він мало чим відрізняється зовні від минулорічного концепта.

Фото: Honda

Нова Honda Prelude вирізняється обтічним дизайном із вираженим «носом», вигнутою лінією даху та короткою кришкою багажника. У неї тоненька діодна оптика та загострений задній спойлер. Прототип отримав 20-дюймові колеса.

Відомо, що довжина авто складає приблизно 4,5 м, а платформу для нього запозичили в Honda Civic. Салон Honda Prelude 2025 поки тримають у секреті.

Зате розкрито деталі силової установки купе, якою також поділиться Honda Civic. Авто буде гібридом із 2,0-літровою бензиновою четвіркою та парою електромоторів. У Civic її віддача становить 184 к. с., проте Honda Prelude буде потужнішою. А от заряджений варіант Type R поки під питанням.

Фото: Honda

Також зазначається, що купе вирізнятиметься чудовою керованістю та буде непогано пристосована до дальніх подорожей. Ціна Honda Prelude складе приблизно 35−45 тис. фунтів стерлінгів ($45 000 — 57 700).

Нагадаємо, що купе Honda Prelude випускали з 1978 по 2001 рік. Усього створили п’ять поколінь недорогої передньопривідної моделі.

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