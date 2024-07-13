Розкрито деталі нової Honda Prelude 2025 (фото) — Finance.ua

Розкрито деталі нової Honda Prelude 2025 (фото)
Культове купе Honda Prelude повертається на ринок. Спортивна модель надійде в продаж у Європі з 2025 року.
Це офіційно підтвердив головний інженер корпорації Томоюкі Юмагамі у інтерв’ю британському виданню Auto Express.
Через кілька днів на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді публіці покажуть фінальний перед серійний прототип Honda Prelude 2025. Утім, він мало чим відрізняється зовні від минулорічного концепта.
Нова Honda Prelude вирізняється обтічним дизайном із вираженим «носом», вигнутою лінією даху та короткою кришкою багажника. У неї тоненька діодна оптика та загострений задній спойлер. Прототип отримав 20-дюймові колеса.
Відомо, що довжина авто складає приблизно 4,5 м, а платформу для нього запозичили в Honda Civic. Салон Honda Prelude 2025 поки тримають у секреті.
Зате розкрито деталі силової установки купе, якою також поділиться Honda Civic. Авто буде гібридом із 2,0-літровою бензиновою четвіркою та парою електромоторів. У Civic її віддача становить 184 к. с., проте Honda Prelude буде потужнішою. А от заряджений варіант Type R поки під питанням.
Також зазначається, що купе вирізнятиметься чудовою керованістю та буде непогано пристосована до дальніх подорожей. Ціна Honda Prelude складе приблизно 35−45 тис. фунтів стерлінгів ($45 000 — 57 700).
Нагадаємо, що купе Honda Prelude випускали з 1978 по 2001 рік. Усього створили п’ять поколінь недорогої передньопривідної моделі.
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