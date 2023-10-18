🔥 Розігрійте ваші депозити до зими та вигравайте призи — Finance.ua
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🔥 Розігрійте ваші депозити до зими та вигравайте призи

Кредит&Депозит
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🔥 Розігрійте ваші депозити до зими та вигравайте призи
🔥 Розігрійте ваші депозити до зими та вигравайте призи
З 18 жовтня до 17 грудня 2023 року клієнти АТ «КБ Глобус» та АБ «Банк Кредит Дніпро» можуть виграти призи на 165 тис. грн. Все, що треба — розмістити заявку та вклад у період дії розіграшу.

Що можна виграти? 🎁

  • грошовий фонд: 50 тис. грн;
  • навчання в Академії Мінфін: 5 будь-яких курсів на вибір academy.minfin.com.ua/#programm
  • квитки на конференцію «Invest Talk Summit 2024»: 4 квитки на подію офлайн та 10 квитків онлайн. А ще клієнти, які беруть участь в розіграші, отримують бонус до депозиту!

Як взяти участь у розіграші:

  • Крок 1. Подайте заявку на участь на сторінці акції із 18 жовтня 2023 року.
  • Крок 2. У період із 18 жовтня 2023 року до 17 грудня 2023 року включно розмістіть в банку «Глобус"та/ або «Банк Кредит Дніпро» депозит в національній валюті. Мінімальна сума депозиту — 50 тис. грн.
  • Крок 3. Заповніть форму підтвердження відкриття депозиту
Ви можете збільшити шанси на виграш, розмістивши два депозити: один в «Банку Глобус», а інший — в «Банку Кредит Дніпро». Однак, якщо ви розміщуєте декілька депозитів в одному банку, вони всі рахуються як один.
Переможців буде визначено методом випадкового комп’ютерного підбору за допомогою сервісу Random.org серед групи учасників акції.
Більше деталей про акцію можна дізнатись тут.

🤗 Перемагайте та зігрівайтеся призами!

За матеріалами:
Finance.ua
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