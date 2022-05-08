росію виключили з Міжнародного газового союзу — Finance.ua

росію виключили з Міжнародного газового союзу

Вчора 16:18 — Світ

росію виключили з Міжнародного газового союзу

Міжнародний газовий союз (IGU), членом якого з боку росії є Газпром і Новатек, призупинив будь-яку участь компаній рф у своїй діяльності.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на представника оргкомітету Міжнародного газового конгресу (МГК).

У свою чергу, у зв’язку з виключенням Корейський газовий союз, який приймає у 2022 році МГК, «не може реалізувати подальшу участь суб’єктів рф у МГК-2022: ні для виступів, ні для участі делегацій, ні для участі у виставці чи спонсорстві».

Найбільші газові гравці росії — Газпром і Новатек — неодноразово брали участь у МГК. Їхні керівники Олексій Міллер та Леонід Міхельсон раніше були спікерами конгресу в Кореї.

Згідно з даними Газпрому, компанія планувала витратити на будівництво стенду на виставці в корейському місті Тегу 137 млн рублів. Новатек також планував збудувати на МГК власний стенд.

До МГК входять 160 асоціацій та корпорацій газової галузі, що представлють понад 95% світового газового ринку.

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