росію виключили з Міжнародного газового союзу — Finance.ua

Міжнародний газовий союз (IGU), членом якого з боку росії є Газпром і Новатек, призупинив будь-яку участь компаній рф у своїй діяльності.
Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на представника оргкомітету Міжнародного газового конгресу (МГК).
У свою чергу, у зв’язку з виключенням Корейський газовий союз, який приймає у 2022 році МГК, «не може реалізувати подальшу участь суб’єктів рф у МГК-2022: ні для виступів, ні для участі делегацій, ні для участі у виставці чи спонсорстві».
Найбільші газові гравці росії — Газпром і Новатек — неодноразово брали участь у МГК. Їхні керівники Олексій Міллер та Леонід Міхельсон раніше були спікерами конгресу в Кореї.