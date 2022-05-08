росію виключили з Міжнародного газового союзу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росію виключили з Міжнародного газового союзу

Вчора 16:18Світ
106
росію виключили з Міжнародного газового союзуросію виключили з Міжнародного газового союзу
Міжнародний газовий союз (IGU), членом якого з боку росії є Газпром і Новатек, призупинив будь-яку участь компаній рф у своїй діяльності.
Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на представника оргкомітету Міжнародного газового конгресу (МГК).
У свою чергу, у зв’язку з виключенням Корейський газовий союз, який приймає у 2022 році МГК, «не може реалізувати подальшу участь суб’єктів рф у МГК-2022: ні для виступів, ні для участі делегацій, ні для участі у виставці чи спонсорстві».
Найбільші газові гравці росії — Газпром і Новатек — неодноразово брали участь у МГК. Їхні керівники Олексій Міллер та Леонід Міхельсон раніше були спікерами конгресу в Кореї.
Місце для вашої реклами
Згідно з даними Газпрому, компанія планувала витратити на будівництво стенду на виставці в корейському місті Тегу 137 млн рублів. Новатек також планував збудувати на МГК власний стенд.
До МГК входять 160 асоціацій та корпорацій газової галузі, що представлють понад 95% світового газового ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.