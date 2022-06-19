росію усунули від управлінських рішень у FATF — Finance.ua

росію усунули від управлінських рішень у FATF

Вчора 14:35 — Світ

росію усунули від управлінських рішень у FATF

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) припинила участь росії у всіх керівних органах організації та усунула країну-агресора від будь-яких управлінських рішень через повномасштабну війну, розпочату проти України.

Відповідне повідомлення 17 червня розповсюдила пресслужба FATF.

В організації висловили співчуття народу України через жертв війни і непотрібних руйнувань, спричинених російським вторгненням.

«Дії росії суперечать основним принципам FATF, спрямованим на зміцнення безпеки, захисту та цілісності світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобов’язань з міжнародної співпраці та взаємної поваги, на підставі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти FATF», — повідомили у пресслужбі.

В організації визнали роль, яку російська федерація зіграла у розвитку Глобальної мережі в Євразійському регіоні з моменту вступу росії до об’єднання FATF у 2003 році.

«Проте, внаслідок вторгнення, FATF вирішила серйозно обмежити роль та вплив російської федерації у організацї. Зокрема, російська федерація більше не може займати керівні чи консультативні позиції або брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, процесів експертної оцінки FATF, управління та членства. російська федерація також не може надавати оцінювачів, рецензентів або інших експертів для процесів експертної оцінки FATF», — йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що організація й надалі відстежуватиме ситуацію і на кожному своєму пленарному засіданні розглядатиме питання про те, чи є підстави для скасування або зміни цих обмежень.

Також у пресслужбі закликали всі юрисдикції зберігати пильність щодо загроз цілісності та безпеки міжнародної фінансової системи, що виникають внаслідок агресії російської федерації проти України, а також ризиків, спрямованих на обхід заходів, вжитих для захисту цієї системи.

Рішення FATF прокоментував глава Офісу президента України Андрій Єрмак, який назвав це «справедливим приниженням росії».

«Питання включення рф до списку санкцій FATF продовжує обговорюватися між країнами-членами та спостерігачами і буде розглянуто в рамках наступних заходів FATF», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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