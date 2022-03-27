росію повністю відрізали від залізничного сполучення з країнами ЄС — Finance.ua

Сьогодні, 27 березня, відбудуться останні рейси поїздів Allegro між санкт-петербургом і Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR.
«Ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до інструкцій влади, щоб забезпечити доступ до Фінляндії для фінів. Протягом цих тижнів люди, які хотіли виїхати з росії, встигли покинути країну», — заявив старший віцепрезидент з обслуговування пасажирів VR Топі Сімола.
Також Фінляндія призупиняє вантажні залізничні перевезення з рф.
Укрзалізниця закликає продовжити залізничну блокаду росії та прискорити прийняття рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею, що проходить через росію та білорусь.
Також Укрзалізниця закликала в офіційному листі членів Організації співробітництва залізниць припинити перевезення з росією та виключити її представників з участі у міжнародних організаціях та позбавити права приймати будь-які рішення.
Як нагадали в Укрзалізниці, раніше з рф припинили співпрацю світові виробники рухомого складу Siemens та Alstom.
Stadler призупинив діяльність у росії та білорусі.
Також всі залізниці, які є членами CER, беруть активну участь у гуманітарних зусиллях Євросоюзу для підтримки українців, які вимушені виїхати територію України, і доправляють в Україну гуманітарну допомогу.
Усі члени та партнери CER зобов’язуються дотримуватися всіх санкцій, застосованих проти рф і білорусі.
Російські залізниці, білоруську залізницю та їх дочірні компанії виключені з Міжнародного союзу залізниць (UIC).
Укрзалізниця наполягає, щоб залізниці ворожих країн були виключені з усіх міжнародних організацій та припинені перевезення вантажів та пасажирів. Цю ініціативу української компанії вже підтримав Альянс нових учасників пасажирських перевезень у Брюсселі ALLRAIL.