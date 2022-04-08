російський Сбербанк через санкції припинив усі валютні перекази за кордон — Finance.ua
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російський Сбербанк через санкції припинив усі валютні перекази за кордон

Вчора 18:55Фондовий ринок
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російський Сбербанк через санкції припинив усі валютні перекази за кордонросійський Сбербанк через санкції припинив усі валютні перекази за кордон
російський Сбербанк з 7 квітня заборонив усі перекази за кордон в іноземній валюті «у зв’язку з набуттям чинності санкційних обмежень».
Про це пише Forbes Russia із посиланням на роз’яснення банку.
Сбербанк з 7 квітня припинив усі перекази за кордон в іноземній валюті як через відділення банку, так і в мобільному додатку, йдеться на сайті установи.
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Обмеження з переказів запроваджено «у зв’язку з набуттям чинності санкційними обмеженнями на валютні операції з кореспондентськими рахунками в іноземних банках», уточнив банк.
Перекази, оформлені з 6 квітня, повернуться клієнтам банку.
Перекази за кордон у рублях через відділення банку залишилися доступними для резидентів без обмежень.
У Сбербанку додали, що у зв’язку із санкціями з 7 квітня у відділеннях банку неможливо отримати переказ із закордонної кредитної організації.
США ввели санкції проти Сбербанку 24 лютого на тлі вторгнення рф в Україну. Тоді банк було включено до списку CAPTA, його кореспондентські рахунки у банках США було заблоковано. 1 березня санкції проти Сбербанку запровадила Велика Британія.
Ці обмеження набули чинності 18 березня.
6 квітня США розширили санкції проти російського банківського сектора, додавши до списку SDN (specially designated nationals) Сбербанк та Альфа-банк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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