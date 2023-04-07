російський «Альфа-Банк» зазнав рекордних збитків минулого року через санкції, — Reuters — Finance.ua
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російський «Альфа-Банк» зазнав рекордних збитків минулого року через санкції, — Reuters

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російський «Альфа-банк» зазнав рекордних збитків у розмірі 1,44 млрд доларів минулого року. Причиною цього стали санкції щодо фінансової системи рф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Центральний банк росії заявив, що дві з 13 офіційних «системно значущих кредитних організацій» зазнали збитків у 2022 році.
Reuters зазначив, що мова йде про державний банк ВТБ, який у середу заявив, що розраховує оговтатися з рекордним прибутком у 2023 році після спричинених санкціями збитків у розмірі 7,7 млрд доларів минулого року, а звіт «Альфа-банку» підтверджує, що це був інший банк.
«Альфа-Банк» отримав чистий прибуток у розмірі 1,6 млрд доларів у 2021 році, що стало рекордним роком для прибутку російського банківського сектора. Російські олігархи Михайло Фрідман і Петро Авен, які потрапили під санкції, ведуть переговори про продаж своєї частки в «Альфа-банку» своєму давньому діловому партнеру та його співзасновнику Андрію Косогову.
Найбільший приватний банк у росії, що займає четверте місце за розміром активів. За підсумками 2021 року кількість приватних клієнтів зросла до 22 млн кількість корпоративних клієнтів перевищила 1 млн. У роздрібному сегменті банк займає третє місце з часткою понад 5%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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