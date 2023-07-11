російські «Шахеди» атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал — Finance.ua

російські «Шахеди» атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Вночі країна-терорист здійснила потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу «Shahed-136», пише Одеська ОВА.

Сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини.

22 дрони знищено силами ППО півдня, два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.

Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового. Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Довідка Finance.ua:

Під час візиту Президента Володимира Зеленського до Стамбула днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що охоче продовжити угоду про безпечний транзит українського зерна на три місяці замість двох.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.