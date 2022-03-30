Російські експортери просять ЦБ рф ввести розрахунок за зерно в рублях — Finance.ua

Російські експортери просять ЦБ рф ввести розрахунок за зерно в рублях

Вчора 11:32 — Світ

Через складнощі з отриманням платежів на зерно на тлі вторгнення рф в Україну та санкції російські експортери зерна просять Центробанк опрацювати можливість розрахунків за зерно в рублях для найбільших іноземних покупців.

Про це пише «Комерсант».

Що пропонують експортери? Союз експортерів зерна (включає ТД «Ріф», «Астон», «Деметра Трейдинг», Cargill, Viterra та ін.) попросив ЦБ росії опрацювати можливість виконання іноземними покупцями російського зерна розрахунків у рублях за експортними контрактами.

Ініціатива є у списку питань, які обговорювалися на нараді ЦБ із союзом минулого тижня, пише видання.

«Союз вимагає забезпечити рублеву ліквідність для іноземних банків, у яких обслуговуються покупці зерна, найбільші з яких — Туреччина, Єгипет, Іран, Саудівська Аравія», — пише «Комерсант».

Як зазначає джерело видання серед експортерів, зараз більшість контрактів укладаються у валюті.

Але з початком вторгнення рф в Україну і хвилею санкцій, що послідувала за ним, у російських експортерів почалися складнощі з отриманням коштів, оскільки банки не завжди погоджувалися переводити гроші.

За словами співрозмовника, на сьогодні труднощі зберігаються.

Також у Союзі експортерів зерна запропонували низку заходів для оптимізації поточних операцій.

Серед них — фіксація курсу долара США для оплати експортного мита на зерно в день списання коштів з рахунку експортера.

Союз також просить ЦБ опрацювати питання відновлення оборотного кредитування у рублях у межах раніше встановлених лімітів та розробити можливість страхування вантажів та майна перевізників від військових ризиків на національному рівні.

Голова правління Союзу експортерів зерна Едуард Зернін зазначив, що учасники ринку зіткнулися з серйозними обмеженнями з логістики, страхування та оплати зерна.

«У цій ситуації ми звернулися до банку росії з проханням вжити конкретних заходів і не допустити призупинення постачання», — заявив Зернін.

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