російські браконьєри завдали збитків в Азовському морі на понад ₴4,1 мільярда — Finance.ua

російські браконьєри завдали збитків в Азовському морі на понад ₴4,1 мільярда Сьогодні 11:33 — Казна та Політика

Збитки, завданих рибному господарству України внаслідок незаконного вилову рф біоресурсів в Азовському морі, становлять понад ₴4,1 мільярда.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

«Тимчасова окупація рф басейну Азовського моря унеможливила здійснення контролю за виловом водних біоресурсів у цій водоймі з боку України. Проте Азовський рибоохоронний патруль Держрибагентства, використовуючи інформацію, викладену в мережі Інтернет про обсяги вилову риби окупантами, з урахуванням вимог законодавства, оцінив збитки, завдані рибному господарству України в Азовському морі», — йдеться у повідомленні.

У відомстві підрахували суму завданих збитків у різні роки. Так, у 2022 році вона становила ₴194,4 мільйона, у 2023 році — ₴367 мільйонів, а за дев’ять місяців 2024 року — ₴3 584 мільйона.

«За попередніми розрахунками, сума збитків, завданих рибному господарству України внаслідок незаконного вилову рф біоресурсів (калкана азовського, глосі, барабулі, хамси, піленгаса, саргана, ставриди, тарані, судака, оселедця, тюльки, креветок тощо) в Азовському морі становить понад ₴4,1 мільярда», — підрахували у Держрибагентстві.

Укрінформ За матеріалами:

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