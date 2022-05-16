Російські активи Renault перейшли у держвласність рф — Finance.ua
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Російські активи Renault перейшли у держвласність рф

Вчора 10:43Фондовий ринок
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російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault переходять у державну власність рф.
Про це йдеться у заяві Мінпромторгу рф.
"Відбулося підписання угод про передачу російських активів Групи Renault російської федерації та уряду москви.
Підписані угоди передбачають передачу акцій Renault росія місту москва та акцій Автовазу — державі в особі підвідомчого Мінпромторгу росії ФГУП «НАМІ», — йдеться у повідомленні.
У результаті операцій частки в активах розподіляться таким чином:
  • 100% акцій ЗАТ «Рено росія» володітиме уряд москви.
  • 67,69% акцій автоконцерну «Автоваз» переходять у власність російської федерації в особі ФГУП «НАМІ».
  • Акції автоконцерну Автоваз, що залишилися, збереже ДК «Ростех».
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Також повідомляється про опціон на зворотний викуп Renault своєї частки в Автовазі, який може бути реалізований протягом наступних 6 років. Обидві угоди отримали схвалення ФАС росії.
«В рамках існуючих ліцензій продовжиться випуск усієї лінійки автомобілів LADA на заводах Автовазу. Також Автоваз здійснюватиме сервісне обслуговування автомобілів Renault на російському ринку», — кажуть у міністерстві.
Мер москви Сергій Собянін заявив, що на заводі Renault у москві відновлять виробництво автомобілів під «історичним» брендом «Москвич». За його словами, рішення про передачу заводу на баланс міста було ухвалено у зв’язку з необхідністю зберегти багатотисячний трудовий колектив.
За словами Собяніна, партнером відродженого московського автомобільного заводу «Москвич» стане КАМАЗ. Виробництво розпочнеться з класичних автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння, а в майбутньому планують виготовлення електромобілів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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