Російські активи Renault перейшли у держвласність рф — Finance.ua

Також повідомляється про опціон на зворотний викуп Renault своєї частки в Автовазі, який може бути реалізований протягом наступних 6 років. Обидві угоди отримали схвалення ФАС росії.
«В рамках існуючих ліцензій продовжиться випуск усієї лінійки автомобілів LADA на заводах Автовазу. Також Автоваз здійснюватиме сервісне обслуговування автомобілів Renault на російському ринку», — кажуть у міністерстві.
Мер москви Сергій Собянін заявив, що на заводі Renault у москві відновлять виробництво автомобілів під «історичним» брендом «Москвич». За його словами, рішення про передачу заводу на баланс міста було ухвалено у зв’язку з необхідністю зберегти багатотисячний трудовий колектив.
За словами Собяніна, партнером відродженого московського автомобільного заводу «Москвич» стане КАМАЗ. Виробництво розпочнеться з класичних автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння, а в майбутньому планують виготовлення електромобілів.