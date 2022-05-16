Російські активи Renault перейшли у держвласність рф — Finance.ua

Російські активи Renault перейшли у держвласність рф

Вчора 10:43 — Фондовий ринок

російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault переходять у державну власність рф.

Про це йдеться у заяві Мінпромторгу рф.

"Відбулося підписання угод про передачу російських активів Групи Renault російської федерації та уряду москви.

Підписані угоди передбачають передачу акцій Renault росія місту москва та акцій Автовазу — державі в особі підвідомчого Мінпромторгу росії ФГУП «НАМІ», — йдеться у повідомленні.

У результаті операцій частки в активах розподіляться таким чином:

100% акцій ЗАТ «Рено росія» володітиме уряд москви.

67,69% акцій автоконцерну «Автоваз» переходять у власність російської федерації в особі ФГУП «НАМІ».

Акції автоконцерну Автоваз, що залишилися, збереже ДК «Ростех».

Також повідомляється про опціон на зворотний викуп Renault своєї частки в Автовазі, який може бути реалізований протягом наступних 6 років. Обидві угоди отримали схвалення ФАС росії.

«В рамках існуючих ліцензій продовжиться випуск усієї лінійки автомобілів LADA на заводах Автовазу. Також Автоваз здійснюватиме сервісне обслуговування автомобілів Renault на російському ринку», — кажуть у міністерстві.

Мер москви Сергій Собянін заявив , що на заводі Renault у москві відновлять виробництво автомобілів під «історичним» брендом «Москвич». За його словами, рішення про передачу заводу на баланс міста було ухвалено у зв’язку з необхідністю зберегти багатотисячний трудовий колектив.

За словами Собяніна, партнером відродженого московського автомобільного заводу «Москвич» стане КАМАЗ. Виробництво розпочнеться з класичних автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння, а в майбутньому планують виготовлення електромобілів.

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