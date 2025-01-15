росіяни вдарили по енергетиці України понад 40 ракетами та 70 дронами, — Зеленський Сьогодні 10:44

Російська армія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Було використано різні типи ракет та дрони.

Як повідомляє президент Володимир Зеленський у себе в Telegram.

За словами Зеленського, ціллю росіян була газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують життя людей в Україні.

«Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи», — написав президент.

Зеленський зауважив, що Україна постійно потребує посилення наявних спроможностей повітряного щита. Адже партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі «Рамштайн» дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю.

«Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати», — підкреслив він.

Вранці середи, 15 січня, російська армія в черговий раз влаштувала масований обстріл по Україні. Напередодні ввечері рф запускала по території України безпілотники, а згодом стало відомо, що російська армія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому «Оленья».

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