росіяни вдарили по енергетиці України понад 40 ракетами та 70 дронами, — Зеленський
Російська армія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Було використано різні типи ракет та дрони.
Як повідомляє президент Володимир Зеленський у себе в Telegram.
За словами Зеленського, ціллю росіян була газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують життя людей в Україні.
«Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи», —
написав президент.
Зеленський зауважив, що Україна постійно потребує посилення наявних спроможностей повітряного щита. Адже партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі «Рамштайн» дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю.
«Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати», — підкреслив він.
Вранці середи, 15 січня, російська армія в черговий раз влаштувала масований обстріл по Україні. Напередодні ввечері рф запускала по території України безпілотники, а згодом стало відомо, що російська армія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому «Оленья».
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