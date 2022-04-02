Росія вимушена штучно підтримувати курс рубля – Мінфін США — Finance.ua

Росія вимушена штучно підтримувати курс рубля – Мінфін США

Вчора 12:19 — Валюта

Західні санкції вже руйнують російську економіку. На цьому тлі влада рф намагається штучно підтримувати рубль від знецінювання.

Як повідомляє « Європейська правда », таку заяву для CNN висловив високопоставлений чиновник міністерства фінансів США.

Нагадаємо, західні санкції призвели до різкого знецінення російської валюти. Рекорд було досягнуто 7 березня коли офіційний курс становив 143 рубля за долар.

Втім, станом на 1 квтіня курс складає 83 рубля за долар, майже повернувшись до довоєнних показників.

Цей факт у рф подається як слабкість західних санкцій та міцність російської економіки.

Втім, у Мінфіні США пояснюють — насправді купівельна спроможність рубля вже істотно знижена через різке зростання цін у росії.

В свою чергу, нинішнє укріплення там пов’язують із введеними адміністративними обмеженнями, зокрема — вимогою продажу експортерами 8-% валютної виручки, а аткож забороною валютних переказів за кордон.

Ці кроки штучно підвищили попит на рубль.

«Насправді російська економіка занурюється в рецесію та пригнічується через стрімку інфляцію», — відмічають у Мінфіні США.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.