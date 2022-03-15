росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного союзу — Finance.ua
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росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного союзу

Вчора 11:01Аграрний ринок
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росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного союзуросія ввела заборону на постачання зерна країнам митного союзу
Російська влада вводить заборону на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу.
Про це повідомляється на сайті російського уряду.
До країн-учасниць союзу входять Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан.
Також запроваджено заборону на вивезення цукру до третіх країн.
Обмеження щодо зерна діятимуть до 30 червня, щодо цукру — до 31 серпня 2022 року.
За матеріалами: Українська правда
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