росія вкрала в агропідприємств на Луганщині 200 тисяч тонн зерна — Finance.ua

росія вкрала в агропідприємств на Луганщині 200 тисяч тонн зерна Вчора 19:35 — Аграрний ринок

росія вкрала в агропідприємств на Луганщині 200 тисяч тонн зерна

Російські загарбники вивезли в росію усі 200 тисяч тонн зерна, які зібрали на полях у Луганській області.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на заступника директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської ОВА Любов Безкоровайну.

«Усі 200 тисяч тонн зерна, зібрані на полях „Агротона“, вивезені з Луганщини на росію. За інформацією аграріїв, які вимушені були залишитися на окупованій території, ситуація в сільському господарстві регіону наближається до катастрофічної», — зазначив очільник області.

Зі слів директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації Любові Безкоровайної, цього року Луганщина очікувала на найбільший за всі роки врожай, сподівалася навіть перевершити рекордний 2021 рік.

Моніторинг ПрАТ «Агротон» показав, що на деяких полях врожайність складала до 60 ц/га.

Вона зазначила, що аграрії зробили дуже велику роботу для підвищення врожайності, але зараз українське зерно забирають загарбники.

«Багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали в безпечні регіони України та провели перереєстрацію бізнесу. Але є й ті, що пішли на співпрацю з рф і здавали своїх партнерів. ТОВ „Нібулон“ та ПрАТ „Агротон“ — це соціальна опора регіону. Однак їх захопив підприємець із краснодара, маючи уставний фонд 2 000 рублів», — розповіла вона.

Безкоровайна також наголосила, що у «Агротоні» на почату року залишалося 20 тисяч тонн врожаю минулого року. Зараз на полях агрофірми на території Луганщини зібрано ще 200 тисяч тонн, однак все це вивезено на росію.

Так само загарбники вкрали усю продукцію «Нібулона».

Крім того, агропідприємствам нічим обробляти землю та збирати врожай, бо всю нову техніку росіяни вивезли. Зокрема, у «Агротона» забрали 40 одиниць автомобільного транспорту.

«Так, техніку з Новоайдарщини одразу перегнали до Перевальська, її відстежили за допомогою GPS. Навіщо вона там — незрозуміло. Аналогів такої техніки в росіян не було. Вони не вміють нею користуватися. Трапляються випадки, коли окупанти не можуть впоратися навіть із запуском двигуна», — додав Гайдай.

Гайдай підкреслив, що зараз аграрії Луганщини співпрацюють із міжнародними організаціями, які можуть відстежити повний маршрут перевезення вкраденого зерна. Цю інформацію передадуть до міжнародних судів.

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