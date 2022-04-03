росія посилено качає газ в ЄС, попри відмову європейців платити рублями — Finance.ua
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росія посилено качає газ в ЄС, попри відмову європейців платити рублями

Вчора 16:11Енергетика
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росія посилено качає газ в ЄС, попри відмову європейців платити рублямиросія посилено качає газ в ЄС, попри відмову європейців платити рублями
Заявка «Газпрому» на транзит через Україну залишилася максимальною на тлі похолодання.
Про це пише «Интерфакс».
російська агенція зазначила, що завантаження українського газотранспортного коридору в суботу, 2 квітня збереглося на максимальному рівні довгострокового контракту (40 млрд куб. м на рік, або 109 млн куб. м на добу). Номінація на 3 квітня становить 108,4 млн. куб. м газу, заявка на 2 квітня була 108,1 млн. куб. м.
Фізичний потік газу газопроводом «Ямал-Європа» (транспортує газ через білорусь і Польщу до Німеччини) на вході в ГТС ФРН увечері в п’ятницю, 1 квітня зупинився.
Більшість суботи польсько-німецький відрізок труби, за роботою якого уважно стежить світова преса, також простояв з нульовим потоком в обидва напрямки.
Разом з тим, з початку квітня до країн Балтії — Латвії, Литви та Естонії — більше не надходить природний газ з росії. Як пояснив голова правління оператора системи природного газу АТ Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдіс Барісс, заява росії про те, що за природний газ можна буде розраховуватися тільки в російських рублях, стала сигналом про необхідність різко скоротити поставки з росії.
Як відомо, з квітня діє запроваджений указом президента росії новий порядок оплати постачання російського газу — з обов’язковою конвертацією валюти контрактів у рублі через «Газпромбанк». Поки що європейські покупці газу «Газпрому» зберігають практично колишні заявки на відбір газу, констатувала агенція «Интерфакс».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Главком
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