Rolls-Royce припинить випуск єдиного спорткупе: представлено фінальну версію (фото) — Finance.ua
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Rolls-Royce припинить випуск єдиного спорткупе: представлено фінальну версію (фото)

Технології&Авто
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Rolls-Royce припинить випуск єдиного спорткупе: представлено фінальну версію (фото)
Rolls-Royce припинить випуск єдиного спорткупе: представлено фінальну версію (фото)
Rolls-Royce Wraith знімають із виробництва, і нове покоління купе не планується. На прощання випущено фінальну лімітовану версію моделі Black Arrow. Про це повідомляє офіційний сайт британської марки.
Новий Rolls-Royce Wraith вирішили не випускати, адже місце моделі займе електромобіль Spectre. Він багато в чому схожий на Wraith за дизайном і буде потужнішим і швидшим.
Прощальний Rolls-Royce Wraith Black Arrow випустять тиражем у 12 екземплярів. Авто вирішили присвятити 85-річчю світового рекорду швидкості, встановленого Джорджем Ітоном на боліді Thunderbolt із двома двигунами Rolls-Royce. 1938 року він розвинув 575,3 км/год.
Rolls-Royce припинить випуск єдиного спорткупе: представлено фінальну версію (фото)
Забарвлення авто виконане в стилістиці Thunderbolt. Сріблястий колір кузова переходить у чорний, а також передбачені контрастні жовті акценти. Поверх фарби нанесено спеціальний лак.
Салон Rolls-Royce Wraith Black Arrow оздоблений чорною та жовтою шкірою, а також деревом. Передня панель оздоблена зображенням двигуна Rolls-Royce у розрізі. Стеля отримала підсвічування у вигляді зоряного неба, причому сузір’я розташовані точнісінько як над американським висохлим озером Бонневіль — саме там Thunderbolt встановив рекорд швидкості.
Rolls-Royce припинить випуск єдиного спорткупе: представлено фінальну версію (фото)
За основу для нової версії взято Rolls-Royce Wraith Black Badge. Це означає, що під капотом встановлений 6,6-літровий V12 на 632 к. с. Купе розганяється до 100 км/год за 4,5 с. і розвиває 250 км/год.
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За матеріалами:
Фокус
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