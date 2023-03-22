Rolls-Royce припинить випуск єдиного спорткупе: представлено фінальну версію (фото) — Finance.ua

Rolls-Royce припинить випуск єдиного спорткупе: представлено фінальну версію (фото) Сьогодні 01:47 — Технології&Авто

Rolls-Royce припинить випуск єдиного спорткупе: представлено фінальну версію (фото)

Rolls-Royce Wraith знімають із виробництва, і нове покоління купе не планується. На прощання випущено фінальну лімітовану версію моделі Black Arrow. Про це повідомляє офіційний сайт британської марки.

Новий Rolls-Royce Wraith вирішили не випускати, адже місце моделі займе електромобіль Spectre. Він багато в чому схожий на Wraith за дизайном і буде потужнішим і швидшим.

Прощальний Rolls-Royce Wraith Black Arrow випустять тиражем у 12 екземплярів. Авто вирішили присвятити 85-річчю світового рекорду швидкості, встановленого Джорджем Ітоном на боліді Thunderbolt із двома двигунами Rolls-Royce. 1938 року він розвинув 575,3 км/год.

Забарвлення авто виконане в стилістиці Thunderbolt. Сріблястий колір кузова переходить у чорний, а також передбачені контрастні жовті акценти. Поверх фарби нанесено спеціальний лак.

Салон Rolls-Royce Wraith Black Arrow оздоблений чорною та жовтою шкірою, а також деревом. Передня панель оздоблена зображенням двигуна Rolls-Royce у розрізі. Стеля отримала підсвічування у вигляді зоряного неба, причому сузір’я розташовані точнісінько як над американським висохлим озером Бонневіль — саме там Thunderbolt встановив рекорд швидкості.

За основу для нової версії взято Rolls-Royce Wraith Black Badge. Це означає, що під капотом встановлений 6,6-літровий V12 на 632 к. с. Купе розганяється до 100 км/год за 4,5 с. і розвиває 250 км/год.

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