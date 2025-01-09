Роботодавець зможе читати листування співробітників — новий проєкт Трудового кодексу Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

Роботодавець зможе читати листування співробітників — новий проєкт Трудового кодексу

Міністерство економіки України запропонувало проєкт нового Трудового кодексу 2025 року, де йдеться про моніторинг робочої кореспонденції працівника та інших даних, пише ТСН.

Про це йдеться у проєкті нового Трудового кодексу.

«Моніторинг робочої кореспонденції працівника та інших даних», — саме так називається розділ у документі, а саме ст. 31. Згідно з її текстом, тепер роботодавець отримує право на перегляд листування і документів, які використовують під час робочого дня.

«Роботодавець може здійснювати моніторинг робочої кореспонденції працівника та/або документів (файлів), створених на технічних (електронних) пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків», — йдеться в тексті проєкту.

В документі зазначається, що моніторинг робочої кореспонденції та/або документів (файлів), створених на технічних пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків, є крайньою формою контролю роботодавця.

Такий моніторинг може застосовуватися лише за умови неможливості застосування альтернативних способів контролю за виконанням працівником трудових обов’язків.

Також зазначається, що про запровадження моніторингу роботодавець повинен поінформувати працівника та обґрунтувати об’єктивну необхідність його здійснення. Наголошується, що цей моніторинг не може порушувати право працівника на особисте та сімейне життя.

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