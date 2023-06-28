Рівень стресу у фінансовій системі України знову зріс: НБУ назвав причини — Finance.ua
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Рівень стресу у фінансовій системі України знову зріс: НБУ назвав причини

Валюта
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Індекс фінансового стресу (ІФС) зберігає значну волатильність на високих рівнях уже понад рік. Його значення останніми місяцями зросли після зимового падіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Звіт про фінансову стабільність» НБУ.
«Основна причина — одночасне підвищення кількох складових індексу», — йдеться у звіті.
Зокрема, протягом останнього півріччя поступово зростав субіндекс поведінки домогосподарств передусім через підвищення відсоткових ставок за гривневими депозитами.
Рівень стресу у фінансовій системі України знову зріс: НБУ назвав причини
«Нинішнє підвищення ставок не пов’язане з відпливами вкладень, тож не свідчить про додатковий тиск на ліквідність. Однак воно відображає жорсткіші монетарні умови, що посилює виклики для фінансової системи», — зазначили в НБУ.
Банківський субіндекс також зріс унаслідок певного зниження показників ліквідності, проте він залишається найнижчим з усіх компонентів ІФС. Субіндекс державних цінних паперів досі перебуває на високих рівнях з огляду на значну дохідність суверенних єврооблігацій.
Водночас зниження спреду між офіційним і готівковим курсами валют та зменшення обсягів валютних інтервенцій НБУ привело до поступового скорочення валютного субіндексу, йдеться в огляді.
Нагадаємо, Індекс фінансового стресу в Україні різко збільшився після російського вторгнення у лютому. Але він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014−2015 років. Наприкінці 2022 року він впав до мінімуму з початку війни.
За матеріалами:
РБК-Україна
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