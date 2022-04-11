Рівень бідності в Україні через війну може зрости до 70% - Світовий банк — Finance.ua

Рівень бідності в Україні через війну може зрости до 70% - Світовий банк

Вчора 19:44 — Особисті фінанси

Рівень бідності в Україні через війну може зрости до 70% - Світовий банк

Залежно від тривалості війни, кількість бідних людей в Україні може збільшитися майже вчетверо — до 70% у 2022 році у порівнянні з довоєнними 18%, прогнозує Світовий банк.

«Бідність та соціальні наслідки війни будуть величезними. Моделювання з використанням останнього макроекономічного прогнозу показує, що частка населення з доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму (національна риса бідності) може досягти 70 відсотків у 2022 році порівняно з 18 відсотками у 2021 році», — сказано у новому економічному огляді для регіону Європи та Центральної Азії «Війна в регіоні».

Згідно з прогнозом СБ, попри пакет підтримки, «до 2025 року цей показник все ще буде вищим за 60 відсотків».

«Виходячи з міжнародної риси бідності з доходом вище середнього (5,5 доларів США на день), прогнозується, що рівень бідності зросте до 19,8 відсотка у 2022 році, тобто з 1,8 відсотка у 2021 році, при цьому ще 59 відсотків людей можуть опинитися у бідності», — сказано у прогнозі.

Зазначається, що російське вторгнення завдає серйозних економічних і гуманітарних збитків, що виражається у фінансовому тиску на бюджет, перебоях у торгівлі, переміщенні мільйонів людей та значному пошкодженні інфраструктури з потенційно довготривалими макроекономічними та соціальними наслідками.

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