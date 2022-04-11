Рівень бідності в Україні через війну може зрости до 70% - Світовий банк — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Рівень бідності в Україні через війну може зрости до 70% - Світовий банк

Вчора 19:44Особисті фінанси
580
Рівень бідності в Україні через війну може зрости до 70% - Світовий банкРівень бідності в Україні через війну може зрости до 70% - Світовий банк
Залежно від тривалості війни, кількість бідних людей в Україні може збільшитися майже вчетверо — до 70% у 2022 році у порівнянні з довоєнними 18%, прогнозує Світовий банк.
«Бідність та соціальні наслідки війни будуть величезними. Моделювання з використанням останнього макроекономічного прогнозу показує, що частка населення з доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму (національна риса бідності) може досягти 70 відсотків у 2022 році порівняно з 18 відсотками у 2021 році», — сказано у новому економічному огляді для регіону Європи та Центральної Азії «Війна в регіоні».
Згідно з прогнозом СБ, попри пакет підтримки, «до 2025 року цей показник все ще буде вищим за 60 відсотків».
«Виходячи з міжнародної риси бідності з доходом вище середнього (5,5 доларів США на день), прогнозується, що рівень бідності зросте до 19,8 відсотка у 2022 році, тобто з 1,8 відсотка у 2021 році, при цьому ще 59 відсотків людей можуть опинитися у бідності», — сказано у прогнозі.
Зазначається, що російське вторгнення завдає серйозних економічних і гуманітарних збитків, що виражається у фінансовому тиску на бюджет, перебоях у торгівлі, переміщенні мільйонів людей та значному пошкодженні інфраструктури з потенційно довготривалими макроекономічними та соціальними наслідками.
За матеріалами: УНН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.